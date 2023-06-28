Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг бронзи у регіонах України

Металобрухт бронзи. Джерело: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронза — один з найважливіших металів в історії людства. Хоча його "зірковий час" уже пройшов, бронзові речі досить часто зустрічаються у побуті. А ще бронза — це досить дорогий метал, який можна здати на переробку. Це захистисть довкілля і дозволить трохи підзаробити.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт бронзи в Україні.

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Що таке бронза

Бронза — це сплав, що складається в основному з міді та олова, хоча можуть бути інші домішки. Цей матеріал є одним із найстаріших і найвідоміших в історії людства.

Бронза має багато корисних властивостей, що робить її вельми цінним матеріалом. Вона має високу міцність, стійкість до корозії та зносу, а також гарну теплопровідність. Завдяки цим властивостям бронза з давніх часів широко використовувалася для створення різних предметів та інструментів.

Історично бронза була одним із ключових матеріалів для виготовлення зброї, прикрас, пам'ятників та інших об'єктів мистецтва. Бронзове століття, період в історії людства, отримало свою назву саме завдяки широкому використанню бронзи.

З появою заліза використання бронзи поступово знизилося. Проте цей сплав не втратив своєї значимості. На сьогодні бронза досі використовується для створення різних виробів, таких як музичні інструменти, скульптури, монети, електронні контакти, спорядження для яхт та багато іншого. Бронзові вироби також цінуються як декоративні елементи інтер'єру та екстер'єру.

Існує кілька різних типів бронзи, які можуть містити різні пропорції компонентів і добавок, таких як алюміній, нікель або фосфор. Кожен тип бронзи має свої унікальні властивості, які роблять його придатним для конкретних застосувань.

Навіщо здавати бронзу

Здавання бронзи в переробку є екологічно відповідальним підходом. Переробка дозволяє зменшити обсяг відходів та зберегти енергію, яка інакше була б витрачена на виробництво нової бронзи з копалин металів, які входять до її складу. Крім того, шляхом переплавлення бронзи можна відновити мідь, олово й інші метали.

Слід зазначити, що металургійні процеси первинної переплавки міді та олова можуть бути небезпечними і призводити до викиду шкідливих речовин та парникових газів в атмосферу. Переробка бронзи знижує необхідність таких процесів і скорочує негативний вплив на довкілля.

Ну і звісно, здавання пронзи в пункти прийому металобрухту має і суто фінансові переваги. Цей сплав досить дорогий, що дасть змогу заробити на ньому трохи грошей.

Як правильно здавати бронзу

Бронза є незамінним матеріалом там, де деталі зазнають високих механічних навантажень, тертя чи дії агресивних речовин. З бронзи роблять труби для перекачування хімічно активних рідин, вкладиші підшипників, сантехнічні вентилі, гребні гвинти морських суден, клапани, пружини та шестерні.

Бронза може зустрічатись в таких виробах:

• шестерні;

• дроти;

• деталі механізмів, що працюють у режимі постійного тертя або за високих температур;

• пам'ятники;

• бюсти;

• пружини;

• антикварні статуетки;

• дзвони;

• канделябри.

При цьому бронзу можно досить легко сплутати с іншими металами, наприклад, з латунню. Щоб уникнути плутанини та неприємних ситуацій, а також захистити себе від шахрайства з боку скупників при здачі бронзового металобрухту, важливо вміти відрізнити бронзу. Кілька порад, які допоможуть відрізнити бронзу від латуні:

• Бронза має більш темний і червонуватий відтінок порівняно з латунню.

• При механічному впливі на виробах з латуні залишаються подряпини.

• Злам бронзи та латуні має різну структуру та колір. Поверхня зламу латуні буде світлою і дрібнозернистою, тоді як у бронзи злам матиме темний колір з крупнозернистою текстурою.

• Бронза має більшу стійкість до агресивних середовищ.

• Верхній шар сплаву бронзи, що містить олово, має шорстку поверхню.

Крім того, латунь менш стійка до агресивних середовищ, зокрема до морської солоної води, що обмежує її застосування в суднобудуванні. У той час як бронза широко й успішно використовується в цій галузі.

Щоб максимально підвищити оцінку брухту в пункті прийому, рекомендується спочатку його очистити. Слід позбавитись від сміття на бронзових виробах, а також видалити неметалеві елементи, якщо вони присутні.

Слід також пам'ятати, що чим більший обсяг партії бронзового металобрухту ви здаєте, тим вищою може бути ваша виручка. Багато пунктів прийому пропонують вигідніші ціни за кілограм металу, якщо обсяг партії досить великий. Для максимізації прибутку рекомендується здавати весь брухт одночасно, не поділяючи його на дрібніші партії і не розтягуючи процес здачі на кілька днів.

Ціни на бронзу в Україні

Ціни на бронзу (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 297,6 грн/кг

Вінницька область — від 302,1 грн/кг

Волинська область — від 297,9 грн/кг

Дніпропетровська область — від 300,6 грн/кг

Житомирська область — від 299,4 грн/кг

Закарпатська область — від 300,9 грн/кг

Запорізька область — від 302,4 грн/кг

Івано-Франківська область — від 301,8 грн/кг

Кіровоградська область — від 297,3 грн/кг

Львівська область — від 299,7 грн/кг

Миколаївська область — від 301,2 грн/кг

Одеська область — від 300,3 грн/кг

Полтавська область — від 302,1 грн/кг

Рівненська область — від 301,8 грн/кг

Сумська область — від 302,1 грн/кг

Тернопільська область — від 298,8 грн/кг

Хмельницька область — від 303 грн/кг

Черкаська область — від 303 грн/кг

Чернівецька область — від 300 грн/кг

Чернігівська область — від 302,4 грн/кг

Нагадаємо, ми розповідали скільки коштує брухт міді в Україні. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, включаючи кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби. Крім того, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. А також зібрали ціни на брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.