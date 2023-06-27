Ціни на мідь в Україні 2023

Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України
Мідь — один з найпоширеніших металів у побуті. Вона має чудові провідні властивості для електричного струму та тепла. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, включаючи кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби.
А ще цей метал досить дорого коштує у пунктах прийому вторсировини. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт міді в Україні.
Що таке мідь
Мідь відома людству вже тисячі років. Вона широко використовувалась в різних галузях і є одним з перших металів, які були використані людиною. Древні єгиптяни, римляни, греки та інші народи використовували мідь для виготовлення знарядь праці, зброї, прикрас, посуду.
Однією з головних властивостей цього металу є його висока електро- та теплопровідність. Це робить мідь важливим матеріалом для виробництва електричних проводів та кабелів.
Мідь також має високу хімічну стійкість, що робить її популярною для використання в водопровідних системах та інших корозійностійких конструкціях. Крім того, вона може бути легко формована та лита в різноманітні форми, що робить її зручною для виробництва різних виробів. Мідь також є важливим елементом в промисловості, будівництві, електротехніці, електроніці, художній обробці металу та багатьох інших галузях.
Навіщо здавати мідь
Крім суто фінансової вигоди, здавання міді у пункти вторсировини — це ще і турбота про навколишнє середовище. Переробка міді дозволяє повторно використовувати цей метал. Це сприяє збереженню природних ресурсів, оскільки не потрібно видобувати нову мідь з руди.
Крім того, це заощаджує енергію, оскільки виробництво міді з руди є енергомістким процесом. Переробка цього металу потребує значно менше енергії, що також сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин у процесі виробництва.
Не слід також забувати, що відходи міді містять різні шкідливі речовини, які можуть бути небезпечними для здоров'я людей та природи. Переробка цього металу дозволяє усунути ці речовини з довкілля.
Як правильно здавати мідь
Мідь є дорогим металом, проте його вартість може різнитися залежно від вмісту різних речовин, домішок, та навіть форми. Набагато вигідніше здавати цілі мідні пристрої, ніж самостійно розбирати і приносити окремі мідні елементи. Також можна заздалегідь видалити ізоляцію з дротів, просто спалюючи її у вогні. У цьому випадку мідь буде чиста, без домішок. Спочатку можна зважити її, дізнатися про вартість на сайті пункту прийому, порахувати і приблизно визначити суму, яка буде виручена. Є брухт, який складається не з чистої міді. Цього металу у виробі може міститися певний відсоток. Тоді й вартість буде відповідна.
За словами спеціалістів, найбільш вигідно здавати великі обсяги міді одним прийомом. У багатьох пунктах прийому існує система лояльності, яка зазвичай працює від великих об'ємів.
Де зустрічається мідь:
- Побутові електроприлади. Особливо старі. Пральні машини, фени та мікрохвильові печі мають мідні котушки та проводи. При розбиранні старих лампових телевізорів можна знайти до 1,5 кілограма міді. Старі холодильники містять приблизно 3 кілограми цінної міді у компресорах. У кондиціонерах і бойлерах, що вийшли з ладу, знаходяться цінні мідні трубки.
- Електрообладнання. У непридатних люмінесцентних лампах можна знайти мідні частини. Старі електродвигуни містять мідну електропроводку. Крім того, цей метал можна знайти в генераторах та трансформаторів, а також електропроводці, мережевих комунікаціях і радіодеталях.
- Мідь містять деталі каналізації, зливні системи та дверні ручки, кріплення, гачки, петлі, навіси та фурнітура для дверей.
- Деякі вузли та деталі автомобілів та інших транспортних засобів.
- Мідь може зустрічатись у монетах, кухонному приладді, статуетках, бюстах, прикрасах, духових музичних інструментах, пам'ятниках, зброї та навіть у меблях.
Ціни на мідь в Україні
Ціни на мідь (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:
Київська область — від 198,4 до 496 грн/кг
Вінницька область — від 201,4 до 503,5 грн/кг
Волинська область — від 198,6 до 496,5 грн/кг
Дніпропетровська область — від 200,4 грн/кг
Житомирська область — від 199,6 до 499 грн/кг
Закарпатська область — від 200,6 до 501,5 грн/кг
Запорізька область — від 201,6 до 504 грн/кг
Івано-Франківська область — від 201,2 до 503 грн/кг
Кіровоградська область — від 198,2 до 495,5 грн/кг
Львівська область — від 199,8 до 499,5 грн/кг
Миколаївська область — від от 200,8 до 502 грн/кг
Одеська область — від 200,2 до 500,5 грн/кг
Полтавська область — від от 201,4 до 503,5 грн/кг
Рівненська область — від 201,2 до 503 грн/кг
Сумська область — від 201,4 до 503,5 грн/кг
Тернопільська область — від 199,2 до 498 грн/кг
Хмельницька область — від 202 до 505 грн/кг
Черкаська область —- від 202 до 505 грн/кг
Чернівецька область — від від 200 до 500 грн/кг
Чернігівська область — від 201,6 до 504 грн/кг
Нагадаємо, ми розповідали скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів.