Ціни на мідь в Україні 2023

Мідні дроти. Джерело: rmccopper.com.au

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — один з найпоширеніших металів у побуті. Вона має чудові провідні властивості для електричного струму та тепла. Мідь використовується для виготовлення різноманітних товарів, включаючи кухонне приладдя, посуд, монети, музичні інструменти та художні вироби.

А ще цей метал досить дорого коштує у пунктах прийому вторсировини. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт міді в Україні.

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Що таке мідь

Мідь відома людству вже тисячі років. Вона широко використовувалась в різних галузях і є одним з перших металів, які були використані людиною. Древні єгиптяни, римляни, греки та інші народи використовували мідь для виготовлення знарядь праці, зброї, прикрас, посуду.

Однією з головних властивостей цього металу є його висока електро- та теплопровідність. Це робить мідь важливим матеріалом для виробництва електричних проводів та кабелів.

Мідь також має високу хімічну стійкість, що робить її популярною для використання в водопровідних системах та інших корозійностійких конструкціях. Крім того, вона може бути легко формована та лита в різноманітні форми, що робить її зручною для виробництва різних виробів. Мідь також є важливим елементом в промисловості, будівництві, електротехніці, електроніці, художній обробці металу та багатьох інших галузях.

Навіщо здавати мідь

Крім суто фінансової вигоди, здавання міді у пункти вторсировини — це ще і турбота про навколишнє середовище. Переробка міді дозволяє повторно використовувати цей метал. Це сприяє збереженню природних ресурсів, оскільки не потрібно видобувати нову мідь з руди.

Крім того, це заощаджує енергію, оскільки виробництво міді з руди є енергомістким процесом. Переробка цього металу потребує значно менше енергії, що також сприяє зменшенню викидів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин у процесі виробництва.

Не слід також забувати, що відходи міді містять різні шкідливі речовини, які можуть бути небезпечними для здоров'я людей та природи. Переробка цього металу дозволяє усунути ці речовини з довкілля.

Як правильно здавати мідь

Мідь є дорогим металом, проте його вартість може різнитися залежно від вмісту різних речовин, домішок, та навіть форми. Набагато вигідніше здавати цілі мідні пристрої, ніж самостійно розбирати і приносити окремі мідні елементи. Також можна заздалегідь видалити ізоляцію з дротів, просто спалюючи її у вогні. У цьому випадку мідь буде чиста, без домішок. Спочатку можна зважити її, дізнатися про вартість на сайті пункту прийому, порахувати і приблизно визначити суму, яка буде виручена. Є брухт, який складається не з чистої міді. Цього металу у виробі може міститися певний відсоток. Тоді й вартість буде відповідна.

За словами спеціалістів, найбільш вигідно здавати великі обсяги міді одним прийомом. У багатьох пунктах прийому існує система лояльності, яка зазвичай працює від великих об'ємів.

Де зустрічається мідь:

Побутові електроприлади. Особливо старі. Пральні машини, фени та мікрохвильові печі мають мідні котушки та проводи. При розбиранні старих лампових телевізорів можна знайти до 1,5 кілограма міді. Старі холодильники містять приблизно 3 кілограми цінної міді у компресорах. У кондиціонерах і бойлерах, що вийшли з ладу, знаходяться цінні мідні трубки.

Електрообладнання. У непридатних люмінесцентних лампах можна знайти мідні частини. Старі електродвигуни містять мідну електропроводку. Крім того, цей метал можна знайти в генераторах та трансформаторів, а також електропроводці, мережевих комунікаціях і радіодеталях.

Мідь містять деталі каналізації, зливні системи та дверні ручки, кріплення, гачки, петлі, навіси та фурнітура для дверей.

Деякі вузли та деталі автомобілів та інших транспортних засобів.

Мідь може зустрічатись у монетах, кухонному приладді, статуетках, бюстах, прикрасах, духових музичних інструментах, пам'ятниках, зброї та навіть у меблях.

Ціни на мідь в Україні

Ціни на мідь (за даними порталу "сдай-лом.укр") залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 198,4 до 496 грн/кг

Вінницька область — від 201,4 до 503,5 грн/кг

Волинська область — від 198,6 до 496,5 грн/кг

Дніпропетровська область — від 200,4 грн/кг

Житомирська область — від 199,6 до 499 грн/кг

Закарпатська область — від 200,6 до 501,5 грн/кг

Запорізька область — від 201,6 до 504 грн/кг

Івано-Франківська область — від 201,2 до 503 грн/кг

Кіровоградська область — від 198,2 до 495,5 грн/кг

Львівська область — від 199,8 до 499,5 грн/кг

Миколаївська область — від от 200,8 до 502 грн/кг

Одеська область — від 200,2 до 500,5 грн/кг

Полтавська область — від от 201,4 до 503,5 грн/кг

Рівненська область — від 201,2 до 503 грн/кг

Сумська область — від 201,4 до 503,5 грн/кг

Тернопільська область — від 199,2 до 498 грн/кг

Хмельницька область — від 202 до 505 грн/кг

Черкаська область —- від 202 до 505 грн/кг

Чернівецька область — від від 200 до 500 грн/кг

Чернігівська область — від 201,6 до 504 грн/кг

Нагадаємо, ми розповідали скільки коштує брухт алюмінію в Україні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів.