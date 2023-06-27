Цены на медь в Украине 2023

Медные провода. Источник: rmccopper.com.au

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – один из самых распространенных металлов в быту. Она имеет отличную проводимость электрического тока и тепла. Медь используется для изготовления различных товаров, включая кухонные принадлежности, посуду, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия.

А еще этот металл достаточно дорого стоит в пунктах приема вторсырья. Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит лом меди в Украине.

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Что такое медь

Медь известна человечеству уже тысячи лет. Она широко применялась в разных отраслях и является одним из первых металлов, использованных человеком. Древние египтяне, римляне, греки и другие народы использовали медь для изготовления орудий труда, оружия, украшения, посуды.

Одним из главных свойств этого металла является его высокая электро- и теплопроводность. Это делает медь важным материалом для производства электрических проводов и кабелей.

Медь также обладает высокой химической стойкостью, что делает ее популярным материалом для использования в водопроводных системах и других коррозионностойких конструкциях. Кроме того, она может быть легко формована и вылита в различные формы, что делает медь удобной для производства различных изделий. Этот метал также является важным элементом в промышленности, строительстве, электротехнике, электронике, художественной обработке металла и многих других отраслях.

Зачем сдавать медь

Помимо чисто финансовой выгоды, сдача меди в пункты вторсырья — это еще и забота об окружающей среде. Переработка меди позволяет повторно использовать этот металл. Это способствует сохранению природных ресурсов, поскольку не нужно извлекать новую медь из руды.

Кроме того, это экономит энергию, поскольку производство меди из руды является энергоемким процессом. Переработка этого металла требует значительно меньше энергии, что способствует уменьшению выбросов углекислого газа и других вредных веществ в процессе производства.

Не следует также забывать, что медисодержащие отходы содержат различные вредные вещества, которые могут быть опасными для здоровья людей и природы. Переработка этого металла позволяет устранить эти вещества из окружающей среды.

Как правильно сдавать медь

Медь является дорогостоящим металлом, однако его стоимость может различаться в зависимости от содержания различных веществ, примесей и даже формы. Еще выгоднее сдавать целые медные устройства, чем без помощи других разбирать и приносить отдельные медные элементы. Также можно заранее удалить изоляцию из проволок, просто сжигая ее в огне. В этом случае медь будет чистой, без примесей. Сначала можно взвесить ее, узнать стоимость на сайте пункта приема, посчитать и примерно определить сумму, которая будет выручена. Бывает лом, который состоит не из чистой меди. Этого металла в изделии может содержаться лишь определенный процент. Тогда и стоимость будет соответствующая.

По словам специалистов, наиболее выгодно сдавать большие объемы меди одним приёмом. Во многих пунктах приема существует система лояльности, обычно работающая от больших объемов.

Где встречается медь:

Бытовые электроприборы. Особенно старые. Стиральные машины, фены и микроволновые печи имеют медные катушки и провода. При разборке старых ламповых телевизоров можно обнаружить до 1,5 килограмма меди. Старые холодильники содержат примерно 3 килограмма ценной меди в компрессорах. В вышедших из строя кондиционерах и бойлерах находятся ценные медные трубки.

Электрооборудование. В неработающих люминесцентных лампах можно найти медные части. Старые электродвигатели также содержат медную электропроводку. Кроме того, этот металл можно найти в генераторах и трансформаторах, а также электропроводке, сетевых коммуникациях и радиодеталях.

Медь содержат детали канализации, сливные системы и дверные ручки, крепления, крючки, петли, навесы и фурнитура для дверей.

Некоторые узлы и детали автомобилей и других транспортных средств.

Медь может встречаться в монетах, кухонных принадлежностях, статуэтках, бюстах, украшениях, духовых музыкальных инструментах, памятниках, оружии и даже в мебели.

Цены на медь.

Цены на медь (по данным портала " сдай-лом.укр ") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область - от 198,4 до 496 грн/кг

Винницкая область - от 201,4 до 503,5 грн/кг

Волынская область - от 198,6 до 496,5 грн/кг

Днепропетровская область - от 200,4 грн/кг

Житомирская область - от 199,6 до 499 грн/кг

Закарпатская область - от 200,6 до 501,5 грн/кг

Запорожская область - от 201,6 до 504 грн/кг

Ивано-Франковская область - от 201,2 до 503 грн/кг

Кировоградская область - от 198,2 до 495,5 грн/кг

Львовская область - от 199,8 до 499,5 грн/кг

Николаевская область - от 200,8 до 502 грн/кг

Одесская область - от 200,2 до 500,5 грн/кг

Полтавская область - от 201,4 до 503,5 грн/кг

Ровенская область - от 201,2 до 503 грн/кг

Сумская область - от 201,4 до 503,5 грн/кг

Тернопольская область - от 199,2 до 498 грн/кг

Хмельницкая область - от 202 до 505 грн/кг

Черкасская область - от 202 до 505 грн/кг

Черновицкая область - от 200 до 500 грн/кг

Черниговская область - от 201,6 до 504 грн/кг

Напомним, мы рассказывали сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели.