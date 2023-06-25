Ціни на алюміній в Україні 2023

Звалище автомобілів. Джерело: lightmetalage.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — один із найбільш популярних та недорогих кольорових металів. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. Здавання брухту цього металу в пункти прийому вторсировини — це турбота про екологію та ще один спосіб трохи підзаробити.

Алюміній приймають практично у кожному пункті здавання металобрухту за ціною, відчутно вищою за чорні метали. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт алюмінію в Україні.

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Що таке алюміній

Алюміній є третім за поширеністю металом на Землі та найпоширенішим металом у земній корі. Алюміній має високу корозійну стійкість завдяки утворенню тонкої оксидної плівки на його поверхні.

Це дозволяє використовувати його у будівництві, а також у виробництві транспортних засобів: автомобілів, поїздів та літаків. Крім того, алюміній використовується у виробництві різних побутових товарів, таких як посуд, упаковка, побутова техніка та меблі. Завдяки своїй легкості та міцності алюміній також застосовується у виробництві спортивного обладнання: велосипедів, гольф-клюшок та тенісних ракеток.

Вироби з алюмінію можна переробляти, що сприяє повторному використанню цього металу та зниженню негативного впливу на екологію. Перероблений алюміній використовується у виробництві нових виробів та має значно менший екологічний слід порівняно з первинним виробництвом.

Як правильно здавати алюміній

Алюміній зустрічається як у чистому вигляді, так і у складі сплавів. Найбільш поширеним сплавом є силумін, який складається з алюмінію та кремнію. Цей сплав широко використовується у виробництві сучасної сантехніки та посуду.

Де зустрічається алюміній:

обмотки трансформаторів, кабелі та дроти високовольтних ліній, конденсатори, деталі вимірювальних приладів тощо;

відходи авіаційного та суднобудівного виробництва;

деталі поршневих двигунів, бампери та інші елементи каркасу автомобілів, обмотки моторів, деталі велосипедів;

листи для покрівлі та водостоків, каркаси будівель, рами та фурнітура для вікон;

виробничі ємності та конструкції, відходи обробки алюмінію на токарному станку (стружка);

деталі стоматологічного та рентгенологічного обладнання, інструменти, частини лікарняних ліжок, блістери для упаковки ліків;

морозильні камери холодильників, парові розпилювачі кондиціонерів, деталі пральних машин, корпуси смартфонів;

каструлі, чайники, кружки, ложки, виделки, бідони, м'ясорубки;

банки для напоїв, балончики для спреїв та аерозолів, тара для консервування, контейнери для упаковки;

дзеркала, скульптури, виготовлені в СРСР мінікопії автомобілів, зброї та іграшкові солдатики.

Слід зазначити, що більшість пунктів приймання металобрухту не розподіляють алюміній за сплавами з іншими металами і приймають всі сплави за ціною звичайного алюмінію.

Особливу цінність мають масивні агрегати та установки, виготовлені з чистого алюмінію, такі як парові котли, великі молочні бідони та столи, які використовувались на кухнях громадського харчування.

Для максимально вигідного здавання алюмінію рекомендується зібрати його якомога більше, попередньо очистивши від пилу, пластику та інших матеріалів.

Ціни на алюміній в Україні

Ціни на алюміній, за даними порталу "сдай-лом.укр", залежно від виду і стану металобрухту наступні:

Київська область — від 39,7 до 80,4 грн/кг

Вінницька область — від 40,3 до 81,6 грн/кг

Волинська область — від 39,7 до 80,4 грн/кг

Дніпропетровська область — від 40,1 до 50,1 грн/кг

Житомирська область — від 39,9 до 80,8 грн/кг

Закарпатська область — від 40,1 до 81,2 грн/кг

Запорізька область — від 40,3 до 81,6 грн/кг

Івано-Франківська область — від 40,2 до 81,5 грн/кг

Кіровоградська область — від 39,6 до 80,3 грн/кг

Львівська область — від 40 до 80,9 грн/кг

Миколаївська область — від 40,2 до 81,3 грн/кг

Одеська область — від 40 до 81,1 грн/кг

Полтавська область — від 40,3 до 81,6 грн/кг

Рівненська область — від 40,2 до 81,5 грн/кг

Сумська область — від 40,3 до 81,6 грн/кг

Тернопільська область — від 39,8 до 80,7 грн/кг

Хмельницька область — від 40,3 до 81,6 грн/кг

Черкаська область — від 40,4 до 81,8 грн/кг

Чернівецька область — від 40,3 до 81,6 грн/кг

Чернігівська область — від от 40,3 до 81,6 грн/кг

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чорних металів в Україні. В ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.