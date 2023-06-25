Цены на алюминий в Украине 2023

Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг алюминия по регионам Украины
Алюминий — один из самых популярных и недорогих цветных металлов. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. Сдача лома этого металла в пункты приема вторсырья — это забота об экологии и один из способов немного подзаработать.
Алюминий принимают практически в каждом пункте сдачи металлолома по цене ощутимо выше черных металлов. Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит лом алюминия в Украине.
Что такое алюминий
Алюминий является третьим по распространенности металлом на Земле и наиболее распространенным металлом в земной коре. Алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью благодаря образованию тонкой оксидной пленки на его поверхности.
Это позволяет использовать его в строительстве, а также в производстве транспортных средств: автомобилей, поездов и самолетов. Кроме того, алюминий используется в производстве различных бытовых товаров, таких как посуда, упаковка, бытовая техника и мебель. Благодаря своей легкости и прочности алюминий применяется в производстве спортивного оборудования: велосипедов, гольф-клюшек и теннисных ракеток.
Изделия из алюминия можно перерабатывать, что способствует повторному использованию этого металла и снижению негативного воздействия на экологию. Переработанный алюминий используется в производстве новых изделий и имеет меньший экологичный след по сравнению с первичным производством.
Как правильно сдавать алюминий
Алюминий встречается как в чистом виде, так и в составе сплавов. Наиболее распространенным сплавом является силумин, состоящий из алюминия и кремния. Этот сплав широко используется в производстве современной сантехники и посуды.
Где встречается алюминий:
- обмотки трансформаторов, кабели и провода высоковольтных линий, конденсаторы, детали измерительных приборов;
- отходы авиационного и судостроительного производства;
- детали поршневых двигателей, бамперы и другие элементы каркаса автомобилей, обмотки моторов, детали велосипедов;
- листы для кровли и водостоков, каркасы построек, рамы и фурнитура для окон;
- производственные емкости и конструкции, отходы обработки алюминия на токарном станке (стружка);
- детали стоматологического и рентгенологического оборудования; инструменты, части больничных коек, блистеры для упаковки лекарств;
- морозильные камеры холодильников, паровые распылители кондиционеров, детали стиральных машин, корпуса смартфонов;
- кастрюли, чайники, кружки, ложки, вилки, бидоны, мясорубки;
- банки для напитков; баллончики для спреев и аэрозолей; тара для консервирования; контейнеры для упаковки;
- зеркала, скульптуры, изготовленные в СССР миникопии автомобилей, оружия и игрушечные солдатики.
Следует отметить, что большинство пунктов приема металлолома не распределяют алюминий по сплавам с другими металлами и принимают все сплавы по цене обычного алюминия.
Особую ценность имеют массивные агрегаты и установки из чистого алюминия, такие как паровые котлы, большие молочные бидоны и столы, которые использовались на кухнях общественного питания.
Для максимально выгодной сдачи алюминия рекомендуется собрать как можно больше этого металла, предварительно очистив от пыли, пластика и других материалов.
Цены на алюминий в Украине.
Цены на алюминий, по данным портала "сдай-лом.укр", в зависимости от вида и состояния металлолома:
- Киевская область — от 39,7 до 80,4 грн/кг
- Винницкая область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
- Волынская область — от 39,7 до 80,4 грн/кг
- Днепропетровская область — от 40,1 до 50,1 грн/кг
- Житомирская область — от 39,9 до 80,8 грн/кг
- Закарпатская область — от 40,1 до 81,2 грн/кг
- Запорожская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
- Ивано-Франковская область — от 40,2 до 81,5 грн/кг
- Кировоградская область — от 39,6 до 80,3 грн/кг
- Львовская область — от 40 до 80,9 грн/кг
- Николаевская область — от 40,2 до 81,3 грн/кг
- Одесская область — от 40 до 81,1 грн/кг
- Полтавская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
- Ровенская область — от 40,2 до 81,5 грн/кг
- Сумская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
- Тернопольская область — от 39,8 до 80,7 грн/кг
- Хмельницкая область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
- Черкасская область — от 40,4 до 81,8 грн/кг
- Черновицкая область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
- Черниговская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.