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Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг алюминия по регионам Украины

25 июня 2023 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на алюминий в Украине 2023
Свалка автомобилей. Источник: lightmetalage.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Алюминий — один из самых популярных и недорогих цветных металлов. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. Сдача лома этого металла в пункты приема вторсырья — это забота об экологии и один из способов немного подзаработать.

Алюминий принимают практически в каждом пункте сдачи металлолома по цене ощутимо выше черных металлов. Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит лом алюминия в Украине.

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Что такое алюминий

Алюминий является третьим по распространенности металлом на Земле и наиболее распространенным металлом в земной коре. Алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью благодаря образованию тонкой оксидной пленки на его поверхности.

Это позволяет использовать его в строительстве, а также в производстве транспортных средств: автомобилей, поездов и самолетов. Кроме того, алюминий используется в производстве различных бытовых товаров, таких как посуда, упаковка, бытовая техника и мебель. Благодаря своей легкости и прочности алюминий применяется в производстве спортивного оборудования: велосипедов, гольф-клюшек и теннисных ракеток.

Изделия из алюминия можно перерабатывать, что способствует повторному использованию этого металла и снижению негативного воздействия на экологию. Переработанный алюминий используется в производстве новых изделий и имеет меньший экологичный след по сравнению с первичным производством.

Как правильно сдавать алюминий

Алюминий встречается как в чистом виде, так и в составе сплавов. Наиболее распространенным сплавом является силумин, состоящий из алюминия и кремния. Этот сплав широко используется в производстве современной сантехники и посуды.

Где встречается алюминий:

  • обмотки трансформаторов, кабели и провода высоковольтных линий, конденсаторы, детали измерительных приборов;
  • отходы авиационного и судостроительного производства;
  • детали поршневых двигателей, бамперы и другие элементы каркаса автомобилей, обмотки моторов, детали велосипедов;
  • листы для кровли и водостоков, каркасы построек, рамы и фурнитура для окон;
  • производственные емкости и конструкции, отходы обработки алюминия на токарном станке (стружка);
  • детали стоматологического и рентгенологического оборудования; инструменты, части больничных коек, блистеры для упаковки лекарств;
  • морозильные камеры холодильников, паровые распылители кондиционеров, детали стиральных машин, корпуса смартфонов;
  • кастрюли, чайники, кружки, ложки, вилки, бидоны, мясорубки;
  • банки для напитков; баллончики для спреев и аэрозолей; тара для консервирования; контейнеры для упаковки;
  • зеркала, скульптуры, изготовленные в СССР миникопии автомобилей, оружия и игрушечные солдатики.

Следует отметить, что большинство пунктов приема металлолома не распределяют алюминий по сплавам с другими металлами и принимают все сплавы по цене обычного алюминия.

Особую ценность имеют массивные агрегаты и установки из чистого алюминия, такие как паровые котлы, большие молочные бидоны и столы, которые использовались на кухнях общественного питания.

Для максимально выгодной сдачи алюминия рекомендуется собрать как можно больше этого металла, предварительно очистив от пыли, пластика и других материалов.

Цены на алюминий в Украине.

Цены на алюминий, по данным портала "сдай-лом.укр", в зависимости от вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 39,7 до 80,4 грн/кг
  • Винницкая область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
  • Волынская область — от 39,7 до 80,4 грн/кг
  • Днепропетровская область — от 40,1 до 50,1 грн/кг
  • Житомирская область — от 39,9 до 80,8 грн/кг
  • Закарпатская область — от 40,1 до 81,2 грн/кг
  • Запорожская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
  • Ивано-Франковская область — от 40,2 до 81,5 грн/кг
  • Кировоградская область — от 39,6 до 80,3 грн/кг
  • Львовская область — от 40 до 80,9 грн/кг
  • Николаевская область — от 40,2 до 81,3 грн/кг
  • Одесская область — от 40 до 81,1 грн/кг
  • Полтавская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
  • Ровенская область — от 40,2 до 81,5 грн/кг
  • Сумская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
  • Тернопольская область — от 39,8 до 80,7 грн/кг
  • Хмельницкая область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
  • Черкасская область — от 40,4 до 81,8 грн/кг
  • Черновицкая область — от 40,3 до 81,6 грн/кг
  • Черниговская область — от 40,3 до 81,6 грн/кг

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

       

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