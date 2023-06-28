Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг бронзы по регионам Украины

Металлолом бронзы. Источник: metalseekers.ch

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронза — один из важнейших металлов в истории человечества. Хотя его "звездный час" уже прошел, бронзовые вещи довольно часто встречаются в быту. А еще бронза — это довольно дорогостоящий металл, который можно сдать на переработку. Это защитит окружающую среду и позволит немного подзаработать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит лом бронзы в Украине.

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Что такое бронза

Бронза — это сплав, состоящий в основном из меди и олова, хотя могут быть другие примеси. Данный материал является одним из самых старых и известных в истории человечества.

Бронза обладает многими полезными свойствами, что делает ее весьма ценным материалом. Она обладает высокой прочностью, стойкостью к коррозии и износу, а также хорошей теплопроводностью. Благодаря этим свойствам бронза с давних времен широко использовалась для создания разных предметов и инструментов.

Исторически бронза была одним из ключевых материалов для изготовления оружия, украшений, памятников и других объектов искусства. Бронзовый век, период в истории человечества, получил свое название именно благодаря широкому использованию бронзы.

С появлением железа использование бронзы постепенно снизилось. Однако этот сплав не утратил своей значимости. В настоящее время бронза все еще используется для создания различных изделий, таких как музыкальные инструменты, скульптуры, монеты, электронные контакты, снаряжение для яхт и многое другое. Бронзовые изделия ценятся также как декоративные элементы интерьера и экстерьера.

Есть несколько различных типов бронзы, которые могут содержать разные пропорции компонентов и добавок, таких как алюминий, никель или фосфор. Каждый тип бронзы имеет свои уникальные свойства, делающие его пригодным для специфических применений.

Зачем сдавать бронзу

Сдача бронзы в переработку является экологически ответственным подходом. Переработка позволяет уменьшить объем отходов и сохранить энергию, которая иначе была бы потрачена на производство новой бронзы из ископаемых входящих в ее состав металлов. Кроме того, путем переплавки бронзы можно восстановить медь, олово и другие металлы.

Следует отметить, что металлургические процессы первичной переплавки меди и олова могут быть опасны и приводить к выбросу вредных веществ и парниковых газов в атмосферу. Переработка бронзы снижает необходимость таких процессов и сокращает негативное влияние на окружающую среду.

Ну и конечно, сдача пронзы в пункты приема металлолома имеет и финансовые преимущества. Этот сплав достаточно дорогой, что позволит заработать на нем немного денег.

Как правильно сдавать бронзу

Бронза является незаменимым материалом там, где детали подвергаются высокой механической нагрузке, трению или воздействию агрессивных веществ. Из бронзы производят трубы для перекачки химически активных жидкостей, вкладыши подшипников, сантехнические вентили, гребные винты морских судов, клапаны, пружины и шестерни.

Бронза может встречаться в следующих изделиях:

• шестеренки;

• провода;

• детали механизмов, работающих в режиме постоянного трения или при высоких температурах;

• памятники;

• бюсты;

• пружины;

• антикварные статуэтки;

• колокола;

• канделябры.

При этом бронзу можно легко перепутать с другими металлами, например, с латунью. Чтобы избежать путаницы и неприятных ситуаций, а также оградить себя от мошенничества со стороны скупщиков при сдаче бронзового металлолома, важно уметь отличить бронзу. Несколько советов, которые помогут отличить бронзу от латуни:

• Бронза имеет более темный и красный оттенок по сравнению с латунью.

• При механическом воздействии на изделиях из латуни остаются царапины.

• Излом бронзы и латуни имеет разную структуру и цвет. Поверхность излома латуни будет светлой и мелкозернистой, тогда как у бронзы излом будет темного цвета с крупнозернистой текстурой.

• Бронза обладает большей устойчивостью к агрессивным средам.

• Верхний слой сплава бронзы, содержащий олово, имеет шероховатую поверхность.

Кроме того, латунь менее устойчива к агрессивным средам, в частности морской соленой воде, что ограничивает ее применение в судостроении. В то время как бронза широко и успешно используется в данной области.

Чтобы максимально повысить оценку лома в пункте приема, рекомендуется сначала очистить его. Следует избавиться от мусора на бронзовых изделиях, а также удалить неметаллические элементы, если они присутствуют.

Следует также помнить, что чем больший объем партии бронзового металлолома вы сдаете, тем выше может быть ваша выручка. Многие пункты приема предлагают более выгодные цены за килограмм металла, если объем партии достаточно большой. Для максимизации прибыли рекомендуется сдавать весь лом одновременно, не разделяя его на более мелкие партии и не растягивая процесс сдачи на несколько дней.

Цены на бронзу в Украине

Цены на бронзу (по данным портала "сдай-лом.укр") в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 297,6 грн/кг

Винницкая область — от 302,1 грн/кг

Волынская область — от 297,9 грн/кг

Днепропетровская область — от 300,6 грн/кг

Житомирская область — от 299,4 грн/кг

Закарпатская область — от 300,9 грн/кг

Запорожская область — от 302,4 грн/кг

Ивано-Франковская область — от 301,8 грн/кг

Кировоградская область — от 297,3 грн/кг

Львовская область — от 299,7 грн/кг

Николаевская область — от 301,2 грн/кг

Одесская область — от 300,3 грн/кг

Полтавская область — от 302,1 грн/кг

Ровенская область — от 301,8 грн/кг

Сумская область — от 302,1 грн/кг

Тернопольская область — от 298,8 грн/кг

Хмельницкая область — от 303 грн/кг

Черкасская область — от 303 грн/кг

Черновицкая область — от 300 грн/кг

Черниговская область — от 302,4 грн/кг

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине. Медь используется для изготовления различных товаров, включая кухонные принадлежности, посуду, монеты, музыкальные инструменты и художественные изделия. Кроме того, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине. Этот металл можно найти почти везде в быту: от посуды до техники и мебели. А также собрали цены на лом черных металлов в Украине. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.