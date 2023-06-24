Як здавати металобрухт та ціни на чорний метал в Україні 2023

Звалище металобрухту. Джерело: belsonsteel.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання металобрухту є вигідною справою не лише з екологічної точки зору, а й суто з фінансової. У ці непрості для кожного українця часи це може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ціни на металобрухт можуть змінюватися залежно від попиту та пропозиції на ринку. Новини.LIVE розповідають, скільки коштує брухт чорних металів в Україні.

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Навіщо здавати метал

Крім суто фінансової вигоди здавання чорного металу в пункти прийому вторсировини — це ще турбота про екологію країни. Утилізація та повторне використання металевих матеріалів знижує потребу у видобутку нових ресурсів та зменшує негативний вплив на довкілля.

Перероблений метал згодом може бути використаний для створення нових виробів та конструкцій. Крім того, здавання металу на переробку допомагає скоротити кількість відходів.

Що таке чорний метал

До категорії чорних металів відносяться залізо та сплави, що його містять. Наприклад, сталі, чавуни та феросплави. Іноді до цієї категорії включають метали, що використовуються для виплавки чавуну, такі як хром, марганець і ванадій.

Сталь є одним з найпопулярніших видів чорного металу. Вона являє собою сплав заліза з вуглецем, частка якого не перевищує 2,14%, а також може містити інші елементи.

У разі якщо сплав містить більше 2,14% вуглецю, його класифікують як чавун. Чавун відрізняється від сталі своєю складовою і має інші властивості, які роблять його більш придатним для певних потреб.

Вироби з чермета поділяються на три види, залежно від вмісту вуглецю: сталевий брухт, чавун та нержавіюча сталь.

За видом і попереднім застосуванням чорний брухт поділяється на кілька категорій:

Шматковий брухт — включає порізані на невеликі шматки металеві вироби. Побутовий брухт — охоплює предмети побутового вжитку та побутові прилади. Виробничі металовідходи — виникають на підприємствах під час виготовлення металевих виробів і часто представлені у вигляді сталевої стружки.

Як здавати металобрухт

В Україні наявна величезна кількість пунктів приймання металобрухту. Попит на такі матеріали завжди був високим, особливо в країні, де величезна кількість металургійних підприємств. Проте, щоб отримати максимальну винагороду за свій метал та уникнути можливих шахрайських схем, спеціалісти радять звертатися до великих компаній та попередньо підготуватися до процесу здавання.

Слід зауважити, що робота з підготовки металобрухту до здавання може допомогти виручити значно більшу суму. Як провести підготовку металобрухту до здавання:

Розберіть складні металеві вироби на менші вузли та деталі. Це допоможе покращити сортування й оцінку цінності металу. Очистіть металобрухт від бруду, іржі, пластику, скла, цементу та інших неметалевих матеріалів. Пластик можна відокремити, просто випаливши вироби на відкритому вогні. Розсортуйте металобрухт за категоріями. Це зменшить ймовірність того, що приймальники значно знизять ціну, посилаючись на засмічення.

Якщо у вас є значні обсяги металобрухту (більше тонни), спробуйте торгуватися. Ніхто не може заборонити вам відвезти брухт туди, де пропонують вигідніші умови.

Також слід зазначити, що пункти прийому вторсировини не приймають такі металеві вироби як:

пам’ятники, таблички з могил, огорожі;

металоконструкції з підвищеним радіаційним фоном;

лом з вибухонебезпечними речовинами;

боєприпаси, військова техніка;

вироби, що містять неметалеві вставки;

залізничні рейки та інші конструкції;

культурні, історичні цінності;

герметично закриті цистерни з невідомими речовинами;

комунальну власність — електричний дріт, каналізаційні люки;

вуличні огорожі;

речі, які є приватною власністю.

Ціни на чорний метал в Україні

Оптимальніше здавати чорний брухт оптом, у великих обсягах. Такий підхід дозволяє отримати більшу суму за продаж порівняно з реалізацією невеликих обсягів вторсировини кілька разів поспіль. Варто пам'ятати, що стружку та нецілісні конструкції оцінюють менш вигідно. Крім того, наявність іржі на металевих виробах ще більше знизить кінцеву вартість.

Ціни на чорний метал в Україні:

Київ і Київська область — 4-5 грн/кг.



Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Київській області. Джерело: flagma.ua

Харьківська область — 3-4 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Харківській області. Джерело: flagma.ua

Львівська область — 3-3,5 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Львівській області. Джерело: flagma.ua

Дніпропетровська область — 5-7,5 грн/кг.



Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Дніпропетровській області. Джерело: flagma.ua

Вінницька область — 5-6 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Вінницькій області. Джерело: flagma.ua

Волинська область — 2-4 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Волинської області. Джерело: olx.ua

Житомирська область — 4-5 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Житомирської області. Джерело: flagma.ua

Закарпатська область — 2-5 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Закарпатської області. Джерело: punktexpert.biz.ua

Запорізька область — 5 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Івано-Франківській області. Джерело: flagma.ua

Кіровоградська область — від 2 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Кіровоградській області. Джерело: flagma.ua

Миколаївська область — 3,5-6 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу у Миколаївській області. Джерело: flagma.ua

Одеська область — 4,5-6 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Одеській області. Джерело: flagma.ua

Полтавська область — 5-6 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Полтавській області. Джерело: flagma.ua

Рівеньска область — 4-6 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Рівненській області. Джерело: flagma.ua

Сумська область — 2,5-5 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Сумській області. Джерело: punktexpert.biz.ua

Тернопільская область — 5,5-5,8 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Тернопільській області. Джерело: flagma.ua

Херсонська область — 6 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Херсонській області. Джерело: flagma.ua

Хмельницька область — 4,5-5 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Хмельницькій області. Джерело: flagma.ua

Чернігівська область — 2,5-5 грн/кг.

Ціни на прийом металобрухту чорного металу в Чернігівській області. Джерело: punktexpert.biz.ua

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки в Україні коштує здати на брухт 1 кілограм алюмінію.