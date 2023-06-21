Скільки можна заробити на роботі у Чехії в 2023 році

Дівчина на виробництві. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Робота за кордоном для багатьох українських сімей залишається чи не головним джерелом доходів. Це і не дивно, адже навіть на роботах, які не потребують високої кваліфікації, в європейських країнах платять більше, ніж в Україні на більш відповідальних посадах.

Чехія — один з найпопулярніших маршрутів для українських заробітчан, з яким може зрівнятися, певно, лише Польша. Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції робіт у Чехії та розповідають, скільки за них платять.

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Трохи статистики

У Чехії зараз проживає понад 325 тисяч біженців з України. Тимчасовий захист забезпечує їм доступ до державної медичної страховки, освіти та ринку праці.

Понад 100 тисяч українських біженців вже знайшли роботу в Чехії. Однак, значна частина українців працюють на некваліфікованих та низькооплачуваних роботах через те, що їхні дипломи та сертифікати не визнаються.

Що потрібно для працевлаштування в Чехії

Для оформлення робочої візи в Чехію спочатку треба знайти відкриту вакансію і підписати трудовий договір з роботодавцем. Далі - оформити дозвіл на роботу і на його підставі відкрити робочу візу. Після приїзду до Чехії оформляється посвідка на проживання, трудова або Блакитна карта.

Тим, хто збирається в Чехію на сезонну або тимчасову роботу строком від 3 до 6 місяців, виконувати останній пункт не потрібно.

У Чехії іноземним громадянам видаються два типи віз: короткострокові – C та довгострокові національні — D. Щоб отримати візу, необхідно отримати дозвіл на роботу в країні. Типи дозвільних документів можуть варіюватися.

Запрошення на роботу не безкоштовне. При зміні місця роботи необхідно отримати новий дозвіл.

Карта праці, що діє до двох років, прив'язується до робочого місця, але за погодженням імміграційної служби МВС Чехії можлива зміна місця роботи. Ця карта видається на підставі трудового контракту.

Блакитна карта видається претендентам з вищою освітою і підтвердженим високим рівнем кваліфікації на підставі трудового контракту тривалістю не менше одного року. Ціна цієї карти дорівнює вартості трудової карти.

Документи, які потрібні для отримання робочої візи в Чехії:

візова анкета;

закордонний паспорт (оригінал та копії всіх сторінок з відмітками; якщо у вас є кілька діючих закордонних паспортів — беріть всі);

медичне страхування;

запрошення, контракт від роботодавця з Чехії (оригінал та копія);

фото для візи 3,5 х 4,5;

оригінал та копія паспорта України (внутрішній паспорт) або ID картка;

ІНН код - оригінал та копія;

чек про оплату візового збору.

Які роботи пропонують у Чехії

Як це не дивно, але наразі Чехії практично не потрібні сезонні працівники. Натомість чеські роботодавці шукають працівників на склади та виробництва.

Наприклад, шукають пакувальника на завод Gillette. Наразі йде набір співробітників на упаковку та комплектацію замовлень готової продукції.

Робітникам потрібно буде сортувати та перевіряти товари, контролювати їх якість, пакувати готову продукцію та перевіряти повернутий товар на цілісність. Роботодавець надає житло — квартири або котеджі з усіма зручностями, медичне страхування та робочий одяг.

Графік роботи: 5/6 днів на тиждень у дві зміни (можливі переробки); 2 зміни по 8-12 год/день.

Зарплатня: від 29 000-33 000 крон (49 000-55 000 тисяч гривень) на місяць.

Скріншот об’яви про вакансії на заводі Gillette. Джерело: jooble.org

Шукають у Чехії різноробочих на виробництво аксесуарів до автомобілів. Тут потрібні як висококваліфіковані спеціалісти, так і робітники без досвіду. Роботодавець надає безкоштовний обід, медичну страховку та робочий одяг. Графік роботи: 5-6 днів на тиждень по 8-12 годин на день, вихідні за бажанням, є можливість працювати більше.

Зарплатня: 32000-36000 крон (52 000-54 000 тисяч гривень) на місяць чистими.

Скріншот об’яви про вакансії на заводі з виробництва автоаксесуарів. Джерело: jooble.org

Ще одна вакансія на заводі - цього разу українців запрошують в місто Копрживниці і пропонують їм роботу зі збору автозамків та автокрісел. Роботодавець обіцяє допомогти з оформленням візи.

Зарплатня: 25 000-26 000 крон (42 000-44 000 гривень) на місяць.

Графік: 7,5 годин/день (3 зміни).

Скріншот об’яви про вакансії на заводі зі збору автозамків та автокрісел. Джерело: jooble.org

Ну і яка ж добірка вакансій без роботи на овочевих складах. Так, в Чехії потрібні працівники без вікових обмежень на овочеві склади. Треба буде займатись сортуванням, калібруванням та пакуванням. Роботодавець надає житло.

Зарплатня: 100-110 крон (170-190 гривень) на годину.

Скріншот об’яви про вакансії на овочевих складах. Джерело: layboard.com

А ще в Чехії шукають будівельників всіх спеціальностей та помічників на будівництво житлових будинків у місті Брно. Обіцяють медичне та соціальне страхування, а також спецодяг. Потрібні люди із задовільним станом здоров’я та без шкідливих звичок.

Графік роботи: 10-12 год/день (220 - 250 год/місяць)

Зарплатня: 140-150 крон (235-255 гривень) на годину нетто.



Скріншот об’яви про вакансії на будівництві. Джерело: rabota.ua

Крім будівельників і працівників на виробництво у Чехії також чекають на працівників пральні. Саме така вакансія наразі актуальна у Старому Болеславі.

В трудові обов'язки працівника буде входити експлуатація пральних та сушильних машин, прасування, складання, пакування, контроль якості випраного одягу. Робота лише на літній період.

Зарплатня: від 35 000 крон (59 000 гривень) на місяць.

Скріншот об’яви про вакансії у пральні. Джерело: rabota.ua

Ну і остання вакансія у нашій добірці - у місті Брно шукають столярів. Обіцяють медичне та соціальне страхування, а також робочий одяг. Роботодавець шукає співробітників з гарним станом здоров’я та без шкідливих звичок. Графік роботи: 10-12 год/день (220-250 год/місяць).

Зарплатня: від 130 крон (220 гривень)/год нетто.

Скріншот об’яви про вакансії для столярів. Джерело: rabota.ua

Нагадаємо, ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплатня у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць.