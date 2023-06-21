Сколько можно заработать на работе в Чехии в 2023 году

Девушка на производстве. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Работа за границей для многих украинских семей остается едва ли не главным источником дохода. Это и не удивительно, ведь даже на работах, не требующих высокой квалификации, в европейских странах платят больше, чем в Украине на более ответственных должностях.

Чехия — один из самых популярных маршрутов для украинских работников, с которым может сравниться, наверное, только Польша. Новини.LIVE собрали интересные предложения работ в Чехии и рассказывают, сколько за них платят.

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Немного статистики

В Чехии сейчас проживает более 325 тысяч беженцев из Украины. Временная защита обеспечивает им доступ к государственной медицинской страховке, образованию и рынку труда.

Более 100 тысяч украинских беженцев уже нашли работу в Чехии. Однако значительная часть украинцев работают на неквалифицированных и низкооплачиваемых работах из-за того, что их дипломы и сертификаты не признаются.

Что нужно для трудоустройства в Чехии

Для оформления рабочей визы в Чехию сначала нужно найти открытую вакансию и подписать трудовой договор с работодателем. Далее – оформить разрешение на работу и на его основании открыть рабочую визу. После приезда в Чехию оформляется вид на жительство, трудовая или Голубая карта.

Тем, кто собирается в Чехию на сезонную или временную работу сроком от 3 до 6 месяцев, выполнять последний пункт не требуется.

В Чехии иностранным гражданам выдаются два типа виз: краткосрочные – C и долгосрочные национальные – D. Чтобы получить визу, необходимо получить разрешение на работу в стране. Типы разрешительных документов могут варьироваться.

Приглашение на работу не бесплатно. При смене места работы необходимо получить новое разрешение.

Карта труда, действующая до двух лет, привязывается к рабочему месту, но по согласованию иммиграционной службы МВД Чехии возможно изменение места работы. Эта карта выдается на основании трудового контракта.

Голубая карта выдается претендентам с высшим образованием и подтвержденным высоким уровнем квалификации на основании трудового контракта продолжительностью не менее одного года. Цена этой карты равна стоимости трудовой карты.

Документы, необходимые для получения рабочей визы в Чехии:

визовая анкета;

загранпаспорт (оригинал и копии всех страниц с отметками; если у вас есть несколько действующих загранпаспортов – берите все);

медицинская страховка;

приглашение, контракт от работодателя из Чехии (оригинал и копия);

фото для визы 3,5х4,5;

оригинал и копия паспорта Украины (внутренний паспорт) или ID карта;

ИНН код – оригинал и копия;

чек об оплате визового сбора

Какие работы предлагают в Чехии

Как ни странно, но сейчас Чехии практически не нужны сезонные работники. В то же время чешские работодатели ищут работников на склады и производства.

К примеру, ищут упаковщика на завод Gillette. На данный момент идет набор сотрудников на упаковку и комплектацию заказов готовой продукции.

Работникам нужно будет сортировать и проверять товары, контролировать их качество, упаковывать готовую продукцию и проверять возвращенный товар на целостность. Работодатель предоставляет жилье – квартиры или коттеджи со всеми удобствами, медицинское страхование и рабочую одежду.

График работы: 5/6 дней в неделю в две смены (возможны переработки); 2 смены по 8-12 ч/день.

Зарплата: от 29 000-33 000 крон (49 000-55 000 тысяч гривен) в месяц.

Скриншот объявления о вакансиях на заводе Gillette. Источник: jooble.org

Ищут в Чехии разнорабочих на производство аксессуаров к автомобилям. Здесь нужны как высококвалифицированные специалисты, так и рабочие без опыта. Работодатель предоставляет бесплатный обед, медицинскую страховку и рабочую одежду. График работы: 5-6 дней в неделю по 8-12 часов в день, выходные по желанию, есть возможность работать больше.

Зарплата: 32000-36000 крон (52 000-54 000 тысяч гривен) в месяц чистыми.

Скриншот объявления о вакансиях на заводе по производству автоаксессуаров. Источник: jooble.org

Еще одна вакансия на заводе – на этот раз украинцев приглашают в город Копрживницы и предлагают им работу по сбору автозамков и автокресел. Работодатель обещает помочь с оформлением визы.

Зарплата: 25 000-26 000 крон (42 000-44 000 гривен) в месяц.

График: 7,5 часов/день (3 смены).

Скриншот объявления о вакансиях на заводе по сбору автозамков и автокресел. Источник: jooble.org

Ну и какая подборка вакансий без работы на овощных складах. Так, в Чехии нужны работники без возрастных ограничений на овощные склады. Надо будет заниматься сортировкой, калибровкой и упаковкой. Работодатель предоставляет жилье.

Зарплата: 100-110 крон (170-190 гривен) в час.

Скриншот объявления о вакансиях на овощных складах. Источник: layboard.com

А еще в Чехии ищут строителей всех специальностей и помощников по строительству жилых домов в городе Брно. Обещают медицинское и социальное страхование, а также спецодежду. Нужны люди с удовлетворительным состоянием здоровья и без вредных привычек.

График работы: 10-12 ч/день (220 - 250 ч/месяц)

Зарплата: 140-150 крон (235-255 гривен) в час нетто.



Скриншот объявления о вакансиях на строительстве. Источник: rabota.ua

Кроме строителей и работников производства в Чехии также ждут работников прачечной. Именно такая вакансия актуальна в Старом Болеславе.

В трудовые обязанности работника будет входить эксплуатация стиральных и сушильных машин, утюжка, сборка, упаковка, контроль качества выстиранной одежды. Работа только на летний период.

Зарплата: от 35 000 крон (59 000 гривен) в месяц.

Скриншот объявления о вакансиях в прачечной. Источник: rabota.ua

Ну и последняя вакансия в нашей подборке – в городе Брно ищут столяров. Обещают медицинское и социальное страхование, а также рабочую одежду. Работодатель ищет сотрудников с хорошим состоянием здоровья и без вредных привычек. График работы: 10-12 ч/день (220-250 ч/месяц).

Зарплата: от 130 крон (220 гривен)/час нетто.

Скриншот объявления о вакансиях для столяров. Источник: rabota.ua

Напомним, мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц.