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Не поспішайте викидати: скільки коштує алюміній та де його знайти в оселі

10 червня 2023 18:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Не поспішайте викидати: скільки коштує алюміній та де його знайти в оселі
Алюміній є в багатьох побутових речах. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Алюміній є одним з найбільш популярних металів, який здають на металобрухт в нашій країні. Його нереально побачити у чистому вигляді, але він є в різних сполуках та сплавах. 

Про те, скільки в Україні вартує здати на брухт 1 кілограм алюмінію, розповідає сайт "Pro Гроші".

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Відомо, що виготовлення алюмінію є витратним саме через використання електроенергії, проте переробка навпаки дозволяє зекономити. 

Ціни на кілограм алюмінію в різних регіонах України

Ціна може залежати від вмісту різних домішок та зовнішнього вигляду лому. До прикладу, за найбільшу вартість приймають електротехнічний алюміній та добре можна заробити на здачі алюмінієвого профілю. Своєю чергою стружка чи банки є найдешевшими — в середньому 10-15 грн.

Вартість брухту алюмінію, грн/кг (середня по Україні)

  • Електротехнічний — 60
  • Профіль — 50
  • Змішаний — 35
  • Радіатори — 15
  • Банки з-під напоїв — 15
  • Стружка, фольга — 10

У переважній кількості випадків здають змішаний алюміній. Ціна кілограму залежить від попиту в конкретних населених пунктах або областях. В загальному українці можуть отримати:

  • Київська область — 35 грн/кг;
  • Дніпропетровська область — 37 грн/кг;
  • Харківська область — 45 грн/кг;
  • Львівська область — 28 грн/кг;
  • Вінницька область — 40 грн/кг;
  • Тернопільська область — 20 грн/кг;
  • Одеська область — 20 грн/кг;
  • Івано-Франківська область — 37 грн/кг.

Як встановлюють ціну на алюміній в Україні та від чого вона залежить

Крім зовнішнього вигляду брухту, який здаєте, варто звертати увагу на три чинники, які формують остаточну вартість:

  • чистоту металу (засміченість);
  • присутність інших матеріалів (ізоляції, сміття);
  • загальну вагу партії.

"Зокрема якщо алюмінієві кабелі містять свинцеву оболонку, то прибуток збільшиться, бо свинець теж належить до кольорових металів і коштує недешево. Тому завжди проводьте оцінку брухту, аби заробити максимум. Також попередньо відсортуйте металобрухт до вивезення за видами (змішаний, харчовий, електротехнічний, профіль, стружка, фольга, банки, радіатори), очистьте від гумових, дерев’яних, залізних деталей тощо", — радять у статті.

Де взяти алюміній на брухт

Алюміній як кольоровий метал — найпоширеніший у світі. Тому знайти його вдома, аби здати на брухт, не буде проблемою. Спочатку "обшукайте" кухню, а особливо старий посуд. Це можуть бути ложки, каструлі, виделки, тарілки та ін.

Потім можна перевірити гараж. Алюміній можна знайти у велосипедах та деталях автівки (кузовах, елементах двигуна, дисках). Окремою категорією є моторний алюміній, який використовують для виготовлення двигунів моторних човнів.

Якщо біля вашого дому проводили будівельні роботи, то там теж можна знайти залишки матеріалів. Часто таким металом підсилюють конструкції без іншого навантаження на фундамент, тому його багато в захисних щитах та ізолюючому покритті.

Але найбільше алюмінію можна знайти, використовуючи кабелі та проводи (як струмопровідна жила). Цей електротехнічний брухт є одним з найдорожчих. На повторну переробку приймають списані дроти, відходи монтажних робіт й трансформаторну обмотку.

Також у вигляді дверних і віконних рам можна знайти профіль. А ще покриття з алюмінію є в комп’ютерах, планшетах, телефонах та радіоприймачах.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як можна почистити пральну машину швидко та ефективно.

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