Як швидко почистити пральну машинку – дієві способи

Очищення пральної машинки від забруднень. Фото: скріншот з YouTube

Під час прання речей пральна машинка накопичує на деталях багато вапняного нальоту, частинки тканинних волокон, а також залишки засобів для миття. Тому важливо знати, як можна прибрати неприємний аромат, забруднення та накип з внутрішньої сторони пральної машини.

Новини.LIVE розповідає, як можна почистити пральну машину швидко та ефективно.

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Суміш соди та оцту

Оцет та сода – це саме ті речовини, які здатні зруйнувати вапняні відкладення та обробити деталі пральної машини. Щоб приготувати цю суміш, потрібно взяти чверть чашки сухої соди та додати до цього стільки ж води, відправляючи цю суміш в лоток для порошку.

У барабан слід додати дві чашки білого або столового оцту в концентрації 9%. Пральну машину слід запустити на режим прання без речей, обираючи найвищу температуру та найдовшу програму. Коли процес завершиться, машинку слід добре провітрити від залишків аромату оцту.

Очищення пральної машинки содою та оцтом. Фото: скріншот з YouTube

Лимонна кислота

Щоб почистити машинку лимонною кислотою, потрібно взяти від однієї до шести пачок сухої лимонної кислоти в залежності від серйозності забруднення. Цей засіб слід висипати в лоток для порошку та поставити машинку на порожнє прання, обравши найвищу температуру та найдовший цикл.

Відбілювач для білизни

В залежності від забруднення потрібно додати у барабан до одного літра відбілювача, який містить в своєму складі хлор. Після цього також потрібно запустити режим прання з найвищою температурою, а перед полосканням поставити прання на паузу.

Очищення пральної машинки відбілювачем. Фото: скріншот з YouTube

Після цього слід залишити машинку з водою та відбілювачем на одну годину та відновити прання. Вкінці слід ретельно прополоскати пральну машинку від рештки хлору, запустивши вхолосту на коротку програму та температуру в 30 градусів.

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