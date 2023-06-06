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Як очистити пральну машинку від бруду та накипу: потрібно лише взяти три речі

6 червня 2023 10:49
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як швидко почистити пральну машинку – дієві способи
Очищення пральної машинки від забруднень. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Під час прання речей пральна машинка накопичує на деталях багато вапняного нальоту, частинки тканинних волокон, а також залишки засобів для миття. Тому важливо знати, як можна прибрати неприємний аромат, забруднення та накип з внутрішньої сторони пральної машини.

Новини.LIVE розповідає, як можна почистити пральну машину швидко та ефективно.

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Суміш соди та оцту

Оцет та сода – це саме ті речовини, які здатні зруйнувати вапняні відкладення та обробити деталі пральної машини. Щоб приготувати цю суміш, потрібно взяти чверть чашки сухої соди та додати до цього стільки ж води, відправляючи цю суміш в лоток для порошку. 

У барабан слід додати дві чашки білого або столового оцту в концентрації 9%. Пральну машину слід запустити на режим прання без речей, обираючи найвищу температуру та найдовшу програму. Коли процес завершиться, машинку слід добре провітрити від залишків аромату оцту.

Очистка стиральной машинки содой и уксусом
Очищення пральної машинки содою та оцтом. Фото: скріншот з YouTube

Лимонна кислота

Щоб почистити машинку лимонною кислотою, потрібно взяти від однієї до шести пачок сухої лимонної кислоти в залежності від серйозності забруднення. Цей засіб слід висипати в лоток для порошку та поставити машинку на порожнє прання, обравши найвищу температуру та найдовший цикл.

Відбілювач для білизни

В залежності від забруднення потрібно додати у барабан до одного літра відбілювача, який містить в своєму складі хлор. Після цього також потрібно запустити режим прання з найвищою температурою, а перед полосканням поставити прання на паузу.

Очистка стиральной машинки отбеливателем
Очищення пральної машинки відбілювачем. Фото: скріншот з YouTube

Після цього слід залишити машинку з водою та відбілювачем на одну годину та відновити прання. Вкінці слід ретельно прополоскати пральну машинку від рештки хлору, запустивши вхолосту на коротку програму та температуру в 30 градусів.

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