Як швидко почистити молоду картоплю – дієві способи

Швидкий спосіб почистити молоду картоплю. Фото: Pexels

Тільки–но на вулиці підвищилася температура повітря, люди одразу ж почали купувати сезонні фрукти й овочі, зокрема, це стосується молодої картоплі. Але всі знають, що чистити її вкрай важко, тому варто розуміти, як це можна зробити швидко та без наслідків у вигляді чорних рук.

Відповідним лайфхаком поділилася блогерка на ім’я Юліана під ніком "uliana_85_" у TikTok.

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Як швидко очистити молоду картоплю?

Важливо розуміти, що за п’ять хвилин можна почистити багато лише тієї картоплі, яка є молодою та дуже свіжою, а за розміром – маленькою або середньою. Існують дієві лайфхаки, які допоможуть швидко почистити молоду картоплю.

Додавання солі

Спершу, потрібно взяти молоду картоплю та покласти її до каструлі, засипавши її сіллю грубого помелу. Після того, як сіль буде посипана, варто накрити каструлю кришкою та ретельно потрусити, доки картопля не очиститься.

Після цього потрібно прибрати сіль та залишки шкірки на картоплі за допомогою холодної води.

Замочування у воді

Щоб швидко очистити молоду картоплі, її потрібно покласти в каструлю та накрити кришкою, залишивши на деякий час в такому вигляді. Після цього слід ретельно потрусити та злити звідти воду. Якщо перший раз це не допомогло, варто це повторити.

Готування молодої картоплі на плиті. Фото: скріншот з YouTube

Також можна скористатися пакетом, поклавши туди молоду картоплю, зав’язати її та потрусити.

Перепад температур

Щоб скористатися цим способом, потрібно закип’ятити воду та окропом залити молоду картоплю. Через декілька секунд варто перекласти молоду картоплю в крижану воду, в результаті чого шкірка з цих коренеплодів злізе сама.

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