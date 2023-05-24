Як швидко очистити варені яйця – поради від Євгена Клопотенко

Кулінарний блогер Євген Клопотенко та очищення варених яєць. Фото: колаж Новини.LIVE

Відомий український ресторатор та кулінарний блогер Євген Клопотенко розповів, як можна очистити варені яйця від шкаралупи. За його словами, легше чистити ті яйця, які пролежали більше двох днів, а після приготування потрібно їх обов’язково залишувати у крижаній воді.

Про це Євген Клопотенко повідомляє на своєму сайті.

Читайте також:

Як швидко очистити варені яйця?

Починати з тупого кінця

Щоб швидко очистити варені яйця, потрібно починати з місця, де знаходиться невелика яма. Саме там під час приготування накопичується повітря, тому звідти легше починати очищення яєць.

Катати по столу

Спочатку потрібно взяти яйце та розбити з усіх сторін його шкаралупу, після чого покласти на стіл, притиснути долонею та покатати.

Очищення яєць катанням по столу. Фото: скріншот з YouTube

Ретельно видувати

"Розбийте яйце з обох кінців. Трохи приберіть пальцями шкаралупу і прокатайте на столі, трішки притиснувши долонею. Яйце буде все у тріщинах. Після беріть його в долоню і добре дмухніть з одного кінця. Варене яйце у прямому сенсі слова вилетить зі шкаралупи", – заявив кулінарний блогер.

Використовуйте столову ложку

Спочатку треба розбити яйце з тупого кінця, прибравши шкаралупу пальцями, а потім засунути під нього столову ложку, переміщаючись поміж шкаралупкою й самим яйцем.

Швидке очищення яєць вдома. Фото: скріншот з YouTube

Використовуйте воду

Спочатку слід розбити з усіх боків яйце, потім покласти його у склянку та залити водою. Потім треба прикрити склянку рукою та потрусити над раковиною декілька секунд, щоб шкаралупа злізла з яйця.

Нагадаємо, ми писали про те, як варто розпалити багаття для шашлику.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати смачну сирну каву.

Також ми повідомляли про те, коли варто додавати лавровий лист до супу.