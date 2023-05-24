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Фішки від Євгена Клопотенка: як швидко почистити варені яйця

24 травня 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як швидко очистити варені яйця – поради від Євгена Клопотенко
Кулінарний блогер Євген Клопотенко та очищення варених яєць. Фото: колаж Новини.LIVE
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український ресторатор та кулінарний блогер Євген Клопотенко розповів, як можна очистити варені яйця від шкаралупи. За його словами, легше чистити ті яйця, які пролежали більше двох днів, а після приготування потрібно їх обов’язково залишувати у крижаній воді.

Про це Євген Клопотенко повідомляє на своєму сайті.

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Як швидко очистити варені яйця?

Починати з тупого кінця

Щоб швидко очистити варені яйця, потрібно починати з місця, де знаходиться невелика яма. Саме там під час приготування накопичується повітря, тому звідти легше починати очищення яєць.

Катати по столу

Спочатку потрібно взяти яйце та розбити з усіх сторін його шкаралупу, після чого покласти на стіл, притиснути долонею та покатати.

Очистка яиц столом
Очищення яєць катанням по столу. Фото: скріншот з YouTube

Ретельно видувати

"Розбийте яйце з обох кінців. Трохи приберіть пальцями шкаралупу і прокатайте на столі, трішки притиснувши долонею. Яйце буде все у тріщинах. Після беріть його в долоню і добре дмухніть з одного кінця. Варене яйце у прямому сенсі слова вилетить зі шкаралупи", – заявив кулінарний блогер.

Використовуйте столову ложку

Спочатку треба розбити яйце з тупого кінця, прибравши шкаралупу пальцями, а потім засунути під нього столову ложку, переміщаючись поміж шкаралупкою й самим яйцем.

Очистка яиц
Швидке очищення яєць вдома. Фото: скріншот з YouTube

Використовуйте воду

Спочатку слід розбити з усіх боків яйце, потім покласти його у склянку та залити водою. Потім треба прикрити склянку рукою та потрусити над раковиною декілька секунд, щоб шкаралупа злізла з яйця.

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