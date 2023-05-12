Як правильно розпалити вогонь для шашлику – важливі поради

Приготування шашлику на природі. Фото: Freepik

За вікном наближається весна та підвищується температура повітря, тому всі люди намагаються вийти на якийсь пікнік та зробити смачний шашлик. Щоб його зробити, потрібно розпалити вогонь, тому слід знати, як правильно з ним поводитися, щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу.

Про це повідомляє портал "Wiki How"

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Як слід розпалити вогонь для шашлику?

Перш за все, потрібно обрати місце для шашлику, яке для цього було спеціально підготовлене. Наприклад, у багатьох місцях зараз є високі кам’яні мангали, які не несуть небезпеки для лісу.

Але потрібно взяти із собою у ліс приладдя для копання, оскільки місце для шашлику потрібно буде обкопати. Варто зазначити, що використовувати мангал для шашлику потрібно той, який матиме високі ніжки та не дадуть іскрі розлітатися.

Багаття для шашлику. Фото ілюстративне: скріншот з YouTube

Слід також зазначити, що краще не палити березу та ялину, оскільки ці дерева провокують багато жару та іскри. Краще обрати сосну, кедр та вільху для шашлику. Також можна користуватися чужими місцями для шашлику або знайти галявину, яка знаходитиметься якнайдалі від кущів та дерев.

"Гострим ножем підріжте дерен до землі по колу майбутньої межі багаття, далі розріжте дерен внутрішньої частини кола на вісім однакових частин, акуратно підріжте кожну частину, переверніть і покладіть по периметру вогнища", — радять фахівці.

Але варто пам’ятати, що не потрібно додавати велику кількість дров, адже велику полум’я не грітиме, а лише обпалюватиме. Також слід акцентувати свою увагу на іскрах та слідкувати за тим, щоб вони не розліталися по боках. Перед тим, як йти, потрібно залити вогонь водою та засипати його піском.

Багаття для шашлику у лісі. Фото: скріншот з YouTube

Де не можна розводити багаття?

Варто пам’ятати, що ні в якому разі не можна розводити багаття:

у хвойних молодих зонах;

на обгорілих місцях;

на торф’яних місцях;

під деревами та на місцях, де є трава, що висохла;

у погоду, яка є небезпечною у пожежному плані.

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