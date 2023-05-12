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Сезон шашлыка открыт! Как следует разжечь костер и где этого делать нельзя

12 мая 2023 10:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как правильно разжечь огонь для шашлыка – важные советы
Приготовление шашлыка на природе. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

За окном приближается весна и повышается температура воздуха, поэтому все люди пытаются выйти на какой–нибудь пикник и сделать вкусный шашлык. Чтобы его сделать, нужно разжечь огонь, поэтому следует знать, как правильно с ним обращаться, чтобы не нанести вред окружающей среде.

Об этом сообщает портал "Wiki How"

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Как следует разжечь огонь для шашлыка?

Прежде всего, нужно выбрать место для шашлыка, которое для этого было специально подготовлено. Например, во многих местах сейчас высокие каменные мангалы, которые не представляют опасности для леса.

Но нужно взять с собой в лес принадлежности для копания, поскольку место для шашлыка нужно будет окопать. Следует отметить, что использовать мангал для шашлыка нужно тот, у которого будут высокие ножки и не дадут искре разлетаться.

Огонь для шашлыка
Костер для шашлыка. Фото иллюстративное: скриншот с YouTube

Следует отметить, что лучше не жечь березу и ель, поскольку эти деревья провоцируют много жара и искры. Лучше выбрать сосну, кедр и ольху для шашлыка. Также можно пользоваться чужими местами для шашлыка или найти лужайку, которая будет находиться подальше от кустов и деревьев.

"Острым ножом подрежьте дерн до земли по кругу будущего предела костра, далее разрежьте дерн внутренней части круга на восемь одинаковых частей, аккуратно подрежьте каждую часть, переверните и положите по периметру очага", — советуют специалисты.

Но следует помнить, что не нужно добавлять большое количество дров, ведь большое пламя не будет греть, а только будет обжигать. Также следует акцентировать внимание на искрах и следить за тем, чтобы они не разлетались по бокам. Перед уходом нужно залить огонь водой и засыпать его песком.

Костер для шашлыка
Костер для шашлыка в лесу. Фото: скриншот с YouTube

Где нельзя разводить костер?

Следует помнить, что ни в коем случае нельзя разводить костер:

  • в хвойных молодых зонах;
  • на обгоревших местах;
  • на торфяных местах;
  • под деревьями и на местах, где есть высохшая трава;
  • в погоду, которая опасна в пожарном плане.

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