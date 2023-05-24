Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфхаки arrow Фишки от Евгения Клопотенко: как быстро почистить вареные яйца arrow

Фишки от Евгения Клопотенко: как быстро почистить вареные яйца

24 мая 2023 06:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как быстро очистить вареные яйца – советы от Евгения Клопотенко
Кулинарный блогер Евгений Клопотенко и очистка вареных яиц. Фото: коллаж Новини.LIVE
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко рассказал, как можно очистить вареные яйца от скорлупы. По его словам, легче чистить яйца, которые пролежали более двух дней, а после приготовления нужно их обязательно оставлять в ледяной воде.

Об этом Евгений Клопотенко сообщает на своем сайте.

Читайте также:

Как быстро очистить вареные яйца?

Начинать с тупого конца

Чтобы быстро очистить вареные яйца, нужно начинать с места, где находится небольшая яма. Там во время приготовления накапливается воздух, поэтому оттуда легче начинать очистку яиц.

Катать по столу

Сначала нужно взять яйцо и разбить со всех сторон его скорлупу, после чего положить на стол, прижать ладонью и прокатить.

Очистка яиц столом
Очистка яиц катанием по столу. Фото: скриншот с YouTube

Тщательно выдувать

"Разбейте яйцо с обоих концов. Немного уберите пальцами скорлупу и прокатайте на столе, немного прижав ладонью. Яйцо будет все в трещинах. После берите его в ладонь и хорошо дуйте с одного конца. Вареное яйцо в прямом смысле слова вылетит из скорлупы", –заявил кулинарный блогер.

Используйте столовую ложку

Сначала нужно разбить яйцо с тупого конца, убрав скорлупу пальцами, а затем засунуть под него столовую ложку, перемещаясь между скорлупой и самим яйцом.

Очистка яиц
Быстрая очистка яиц дома. Фото: скриншот с YouTube

Используйте воду

Сначала следует разбить со всех сторон яйцо, затем положить в стакан и залить водой. Затем надо прикрыть стакан рукой и потрясти над раковиной несколько секунд, чтобы скорлупа слезла с яйца.

Напомним, мы писали о том, как следует разжечь костер для шашлыка.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить вкусный творожный кофе.

Также мы сообщали о том, когда следует добавлять лавровый лист в суп.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас