Как быстро очистить вареные яйца – советы от Евгения Клопотенко

Кулинарный блогер Евгений Клопотенко и очистка вареных яиц. Фото: коллаж Новини.LIVE

Известный украинский ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко рассказал, как можно очистить вареные яйца от скорлупы. По его словам, легче чистить яйца, которые пролежали более двух дней, а после приготовления нужно их обязательно оставлять в ледяной воде.

Об этом Евгений Клопотенко сообщает на своем сайте.

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Начинать с тупого конца

Чтобы быстро очистить вареные яйца, нужно начинать с места, где находится небольшая яма. Там во время приготовления накапливается воздух, поэтому оттуда легче начинать очистку яиц.

Катать по столу

Сначала нужно взять яйцо и разбить со всех сторон его скорлупу, после чего положить на стол, прижать ладонью и прокатить.

Очистка яиц катанием по столу. Фото: скриншот с YouTube

Тщательно выдувать

"Разбейте яйцо с обоих концов. Немного уберите пальцами скорлупу и прокатайте на столе, немного прижав ладонью. Яйцо будет все в трещинах. После берите его в ладонь и хорошо дуйте с одного конца. Вареное яйцо в прямом смысле слова вылетит из скорлупы", –заявил кулинарный блогер.

Используйте столовую ложку

Сначала нужно разбить яйцо с тупого конца, убрав скорлупу пальцами, а затем засунуть под него столовую ложку, перемещаясь между скорлупой и самим яйцом.

Быстрая очистка яиц дома. Фото: скриншот с YouTube

Используйте воду

Сначала следует разбить со всех сторон яйцо, затем положить в стакан и залить водой. Затем надо прикрыть стакан рукой и потрясти над раковиной несколько секунд, чтобы скорлупа слезла с яйца.

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