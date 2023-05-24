Как быстро очистить вареные яйца – советы от Евгения Клопотенко

Фишки от Евгения Клопотенко: как быстро почистить вареные яйца
Известный украинский ресторатор и кулинарный блогер Евгений Клопотенко рассказал, как можно очистить вареные яйца от скорлупы. По его словам, легче чистить яйца, которые пролежали более двух дней, а после приготовления нужно их обязательно оставлять в ледяной воде.
Об этом Евгений Клопотенко сообщает на своем сайте.
Как быстро очистить вареные яйца?
Начинать с тупого конца
Чтобы быстро очистить вареные яйца, нужно начинать с места, где находится небольшая яма. Там во время приготовления накапливается воздух, поэтому оттуда легче начинать очистку яиц.
Катать по столу
Сначала нужно взять яйцо и разбить со всех сторон его скорлупу, после чего положить на стол, прижать ладонью и прокатить.
Тщательно выдувать
"Разбейте яйцо с обоих концов. Немного уберите пальцами скорлупу и прокатайте на столе, немного прижав ладонью. Яйцо будет все в трещинах. После берите его в ладонь и хорошо дуйте с одного конца. Вареное яйцо в прямом смысле слова вылетит из скорлупы", –заявил кулинарный блогер.
Используйте столовую ложку
Сначала нужно разбить яйцо с тупого конца, убрав скорлупу пальцами, а затем засунуть под него столовую ложку, перемещаясь между скорлупой и самим яйцом.
Используйте воду
Сначала следует разбить со всех сторон яйцо, затем положить в стакан и залить водой. Затем надо прикрыть стакан рукой и потрясти над раковиной несколько секунд, чтобы скорлупа слезла с яйца.
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