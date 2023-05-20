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Як прибрати квартиру за 30 хвилин: шість кроків до чистого й ароматного житла

20 травня 2023 09:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як можна прибрати квартиру за півгодини – лайфхаки, які допоможуть це зробити
Швидке прибирання квартири. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Прибирання квартири — це завжди тривалий та трудомісткий процес, а коли гості вже на порозі, потрібно терміново привести свій дім в порядок. Тому ми розповідаємо, як можна всього за півгодини прибрати своє житло, зробивши його ідеально чистим та ароматним.

Новини.LIVE розповідає, як можна прибрати квартиру всього за 30 хвилин кількома простими способами.

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Як прибрати квартиру за пів години?

Крок 1. Починайте наводити лад на кухні (10 хвилин)

Спочатку помийте посуд або покладіть його до посудомийної машини, якщо вона є на кухні. Потім швидко помийте підлогу та протріть раковину спеціальним засобом до блиску. Вкінці лише покладіть на стіл нову скатертину.

Крок 2. Сховайте дрібні речі (три хвилини)

Знайдіть велику коробку та позбирайте по дому всі дрібні деталі, наприклад, шпильки, ручки, різні журнали тощо. Коробку з цими речами сховайте на балкон, а після того, як гості розійдуться, покладіть всі ці дрібні речі на свої місця.

Уборка квартиры
Протирання підвіконня в квартирі. Фото: скріншот з YouTube

Крок 3. Помийте туалет з ванною (сім хвилин)

Ні для кого не секрет, що туалет з ванною кімнатою— це візитна карточка кожного будинку, саме тому так важливо, аби вони блищали. Тому упорядкуйте ці кімнати та витріть підлогу.

Крок 4. Протріть пил (три хвилини)

Витріть всі меблі в квартирі, дзеркальні поверхні та підвіконня вологою серветкою.

Крок 5. Зробіть вологе прибирання (п’ять хвилин)

Помийте підлогу в інших кімнатах.

Уборка квартиры
Протирання підлоги вологою ганчіркою. Фото: скріншот з YouTube

Крок 6. Освіжіть повітря (дві хвилини)

Запаліть ароматичну лампу або доведіть воду до кипіння, кинувши туди цедру цитрусових та палички кориці.

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