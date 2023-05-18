Як очистити дерев'яну поверхню від плям за допомогою однієї речі – що треба знати

Очищення дерев'яної поверхні в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Ні для кого не секрет, що як і скляні поверхні дерев’яні з часом теж можуть покриватися брудом. Тому важливо знати, як можна ефективно та швидко очистити дерев’яну поверхню звичайним феном, який є у кожної людини вдома.

Про це повідомляють на сайті "Vintage & Specialty Wood"

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Якщо плями в’їлися в дерев’яну структуру, видалити їх є досить складним завданням. А хімічні засоби, які призначені для очищення дерев’яних поверхонь, можуть пошкодити поверхню, погіршуючи якість матеріалу, яким вона вкрита.

Але є простий спосіб, який допоможе повернути ідеальний стан дерев’яній поверхні.

Чим можна видалити плями з дерев’яної поверхні?

Секретом успіху є звичайний фен, яким щодня люди сушать волосся. У даному випадку він може стати відміннім засобом для видалення плям з дерева. Але важливо розуміти, що фен сам по собі не видалить плями, а лише полегшить їхнє очищення.

Звичайний фен для видалення плям з дерев'яної поверхні. Фото: скріншот з YouTube

Якщо на дерев’яних меблях залишився відбиток від кави або іншої рідини, потрібно увімкнути фен та гарячим повітрям обробити брудне місце. Коли поверхня нагріється, потрібно взяти вологу ганчірку та обережно протерти брудне місце.

За допомогою звичайного фену ці плями на дерев’яній поверхні швидко зникнуть.

Очищення дерев'яної поверхні на кухні. Фото: скріншот з YouTube

Що потрібно врахувати?

Перед використанням цього способу потрібно переконатися в тому, що матеріал меблів не пошкодяться від потоку гарячого повітря. Тому перш, ніж видаляти плями феном, слід провірити цей спосіб на невидимому місці перед тим, як використовувати цей спосіб на видимих місцях.

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