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Як позбавитися подряпин на склі: найдієвіші народні методи

13 травня 2023 10:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як прибрати подряпини зі скла – найдієвіші лайфхаки
Прибирання подряпин зі скляних поверхонь. Фото: Freeepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Скло – це саме те місце, де постійно можна побачити різного характеру подряпини, але не потрібно впадати у відчай. Існують різні народні методи, які допоможуть прибрати різні подряпини на склі та є абсолютно безкоштовними.

Про це повідомляє портал This Old House.

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Кожен господар повинен знати, як можна прибрати різні дефекти на скляних поверхнях. Тому існує два способи, які допоможуть прибрати цей серйозний дефект та зробити скло ідеальним.

Зубна паста для відбілювання або абразивне мило

У складі цих продуктів є маленькі абразивні частинки, які допоможуть відполірувати поверхню скла. Щоб прибрати подряпини, слід нанести трохи мила або пасти на суху та чисту поверхню, після чого круговими рухами та не натискаючи на поверхню відполірувати скло.

Царапины на стекле
Прибирання подряпин на скляній поверхні. Фото: Freepik

Після цього потрібно протерти скло серветкою, але важливо у цьому ділі не переборщити.

Мочалка для миття посуду або губка з металу

Щоб скористатися цим народним методом, потрібно взяти лише ту мочалку або губку, де на етикетці написано №0000. Робити все потрібно те ж саме, як і з зубною пастою чи абразивним милом, але цього разу не потрібно вкінці витирати скляну поверхню серветкою.

Убирание царапин губкой
Прибирання подряпин губкою для посуду. Фото: Freepik

Варто зазначити, що серйозні подряпини можуть прибрати тільки ті люди, які є справжніми професіоналами в цій справі. Дані способи допоможуть прибрати лише невеликі дефекти.

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