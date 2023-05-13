Как убрать царапины со стекла – самые действенные лайфхаки

Убирание царапин со стеклянных поверхностей. Фото: Freeepik

Стекло – это именно то место, где постоянно можно увидеть разного характера царапины, но не нужно отчаиваться. Существуют разные народные методы, которые помогут убрать разные царапины на стекле и являются абсолютно бесплатными.

Об этом сообщает портал This Old House.

Читайте также:

Эффективные лайфхаки в домашних условиях

Каждый хозяин должен знать, как можно убрать разные дефекты на стеклянных поверхностях. Поэтому существует два способа, которые помогут устранить этот серьезный дефект и сделать стекло идеальным.

Зубная паста для отбеливания или абразивное мыло

В составе этих продуктов есть маленькие абразивные частицы, которые помогут отполировать поверхность стекла. Чтобы убрать царапины, нужно нанести немного мыла или пасты на сухую и чистую поверхность, после чего круговыми движениями и не нажимая на поверхность отполировать стекло.

Убирание царапин на стеклянной поверхности. Фото: Freepik

После этого нужно протереть стекло салфеткой, но важно в этом деле не переборщить.

Мочалка для мытья посуды или губка из металла

Чтобы использовать этот народный метод, нужно взять только ту мочалку или губку, где на этикетке написано №0000. Делать все нужно то же, как и с зубной пастой или абразивным мылом, но на этот раз не нужно вытирать стеклянную поверхность салфеткой.

Убирание царапин губкой для посуды. Фото: Freepik

Следует отметить, что серьезные царапины могут убрать только те люди, которые являются настоящими профессионалами в этом деле. Данные способы помогут устранить только небольшие дефекты.

Напомним, мы писали о том, как высушить белье после стирки при низкой температуре воздуха дома.

Раньше мы рассказывали о том, как сделать так, чтобы мобильный телефон прослужил как можно дольше.

Также мы сообщали о том, как правильно выбрать качественный и долговечный термос.