Как убрать царапины со стекла – самые действенные лайфхаки

Как избавиться от царапин на стекле: самые действенные народные методы
Стекло – это именно то место, где постоянно можно увидеть разного характера царапины, но не нужно отчаиваться. Существуют разные народные методы, которые помогут убрать разные царапины на стекле и являются абсолютно бесплатными.
Об этом сообщает портал This Old House.
Эффективные лайфхаки в домашних условиях
Каждый хозяин должен знать, как можно убрать разные дефекты на стеклянных поверхностях. Поэтому существует два способа, которые помогут устранить этот серьезный дефект и сделать стекло идеальным.
Зубная паста для отбеливания или абразивное мыло
В составе этих продуктов есть маленькие абразивные частицы, которые помогут отполировать поверхность стекла. Чтобы убрать царапины, нужно нанести немного мыла или пасты на сухую и чистую поверхность, после чего круговыми движениями и не нажимая на поверхность отполировать стекло.
После этого нужно протереть стекло салфеткой, но важно в этом деле не переборщить.
Мочалка для мытья посуды или губка из металла
Чтобы использовать этот народный метод, нужно взять только ту мочалку или губку, где на этикетке написано №0000. Делать все нужно то же, как и с зубной пастой или абразивным мылом, но на этот раз не нужно вытирать стеклянную поверхность салфеткой.
Следует отметить, что серьезные царапины могут убрать только те люди, которые являются настоящими профессионалами в этом деле. Данные способы помогут устранить только небольшие дефекты.
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