Как очистить деревянную поверхность от пятен с помощью одной вещи – что нужно знать

Очистка деревянной поверхности дома. Фото: скриншот с YouTube

Ни для кого не секрет, что, как и стеклянные поверхности, деревянные со временем тоже могут покрываться грязью. Поэтому важно знать, как можно эффективно и быстро очистить деревянную поверхность обычным феном, который есть у каждого дома.

Об этом сообщают на сайте "Vintage & Specialty Wood"

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Если пятна въелись в деревянную структуру, удалить их является достаточно сложной задачей. А химические средства, предназначенные для очистки деревянных поверхностей, могут повредить поверхность, ухудшая качество покрытого ею материала.

Но есть обычный метод, который поможет вернуть безупречное состояние деревяной поверхности.

Чем можно удалить пятна с деревянной поверхности?

Секретом успеха является обычный фен, которым каждый день люди сушат волосы. В этом случае он может стать хорошим средством для удаления пятен с дерева. Но важно понимать, что фен сам по себе не удалит пятна, а лишь облегчит их очистку.

Обычный фен для удаления пятен с деревянной поверхности. Фото: скриншот с YouTube

Если на деревянной мебели остался отпечаток кофе или другой жидкости, нужно включить фен и горячим воздухом обработать грязное место. Когда поверхность нагреется, нужно взять влажную тряпку и осторожно протереть грязное место.

С помощью обыкновенного фена эти пятна на деревянной поверхности быстро исчезнут.

Очистка деревянной поверхности на кухне. Фото: скриншот с YouTube

Что нужно учесть?

Перед использованием этого способа нужно убедиться в том, что материал мебели не повредится от потока горячего воздуха. Поэтому прежде, чем удалять пятна феном, следует проверить этот способ на невидимом месте, прежде чем использовать этот способ на видимых местах.

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