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Як видалити жуйку з одягу в домашніх умовах: дієві лайфхаки

18 травня 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як видалити жуйку з одягу швидко – ефективні лайфхаки
Видалення жуйки з одягу в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Інколи жувальна гумка випадково прилипає до речі, а вивести її не так вже й легко. Тому потрібно знати, як можна швидко та ефективно позбавитися жувальної гумки зі свого одягу, та розуміти, що потрібно, щоб це швидко зробити.

Про це повідомляє портал Sunrise–Cleaning.

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Як можна швидко та ефективно видалити жувальну гумку з одягу?

Заморозка

Спосіб видалення гумки за допомогою заморозки — це дуже простий та дієвий метод. Щоб це зробити, потрібно взяти кубик льоду та протерти ним місце з жувальною гумкою до тих пір, поки це місце не стане твердим. Після цього потрібно видалити жуйку за допомогою скребка або тупого ножа.

Заморозка
Видалення жуйки за допомогою заморозки. Фото: скріншот з YouTube

Якщо цей спосіб використовується в домашніх умовах, слід покласти одяг в поліетиленовому пакеті у морозильну камеру та залишити на декілька годин, поки жуйка не затвердіє.

Праска

Щоб прибрати жуйку праскою, потрібно взяти чистий аркуш картону та покласти його на рівну поверхню або дошку для прасування. Зверху слід покласти праску, увімкнути її на середній нагрів та прасувати одяг зі зворотного боку.

Удаление жвачки утюгом
Видалення жуйки з одягу праскою. Фото: скріншот з YouTube

Зазвичай жуйка повинна стати м’якою та прилипнути до картону, тим самим, відлипнути від одягу.

Спирт

Щоб вивести жувальну гумку, потрібно намочити ватний тампон спиртом та прикласти його до брудного місця на одязі. Далі слід залишити це до того моменту, поки спирт не висохне, після чого видалити жувальну гумку за допомогою стрічки.

Арахісове масло

Яким би дивним не здавався цей спосіб, він є не менш ефективним. Річ у тому, що до складу арахісового маслу входять олії, які здатні зняти жувальну гумку з одягу. Але варто зазначити, що для того, аби не забруднити одяг, цей метод потрібно використовувати дуже швидко.

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