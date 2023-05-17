Як очистити витяжку на кухні від бруду та пилу – простий лайфхак

Очищення витяжки на кухні від бруду та пилу. Фото: скріншот з YouTube

Напевно кожна справжня господиня знає, як важливо тримати у чистоті всі прилади, зокрема, витяжку, яка з часом покривається пилом та жиром. Ми розповідаємо, як можна очистити витяжку на кухні та зробити її стан ідеальним.

Новини.LIVE розповідає про найдієвіші лайфхаки очистки витяжки за допомогою підручних засобів.

Читайте також:

Ні для кого не секрет, що почистити витяжку на кухні можна різними хімічними засобами, але за наявності алергії це зробити не можна. Тому кращим варіантом очистити цей кухонний прилад є звичайні інгредієнти, які є на кожній кухні.

Забруднена витяжка на кухні. Фото: скріншот з YouTube

Що потрібно для чищення витяжки?

Щоб очистити цей прилад, необхідно взяти:

звичайну харчову соду;

господарське мило;

лимон;

оцет.

Як очистити витяжку?

Спосіб очищення витяжки господарським милом та лимонною кислотою

Спершу треба взяти господарське мило та ретельно його подрібнити, розводячи гарячою водою. Потім потрібно опустити решітку у мильну воду та залишити її там на одну–дві години. Коли грати відкиснуть, треба взяти щітку та ретельно очистити фільтр.

Спосіб очищення витяжки милом та лимонною кислотою. Фото: скріншот з YouTube

Також решітку можна покласти у гарячу воду, додавши перед цим лимонну кислоту.

Очищення витяжки оцтом

Використовуючи цей спосіб, потрібно взяти решітку та покласти її до тазику або миску, які мають широке дно, та залити це звичайним оцтом. Все це слід залишити на десять хвилин, після чого додати дві столові ложки соди та зачекати до завершення дії хімічної реакції.

Укінці потрібно витягти грати з миски або тазику та протерти їх щіткою або губкою.

Оцет для очищення витяжки від бруду. Фото: скріншот з YouTube

Середину витяжки можна вимити содою, оцтом та господарським милом. Щоб це зробити, спершу потрібно натерти господарське мило та розвести його у гарячій воді. Все це слід нанести губкою на брудні поверхні, залишити на півгодини та протерти губкою.

На брудні місця також можна додати нерозбавлений оцет, лимонний сік або лимонну кислоту, взяти губку та ретельно протерти. Вкінці потрібно протерти витяжку вологою ганчірку, щоб прибрати залишки кислоти.

Нагадаємо, ми писали про те, як очистити сковороду від нагару.

Раніше ми розповідали про те, як можна видалити різні подряпини на скляній поверхні.

Також ми повідомляли про те, як не дати смартфону швидко розрядитися.