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Як очистити сковороду від злісного нагару: ви здивуєтеся, чим це можна зробити

16 травня 2023 19:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як прибрати нагар зі сковороди – прості народні методи, які допоможуть
Очищення сковороди від нагару після використання. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Всі господині точно знають, що після готування посуд починає забруднюватися, а після смаження дуже часто на сковороді з'являється нагар. Тому важливо знати, як можна від нього позбавитися за допомогою рису та активованого вугілля.

Новини.LIVE розповідає, як можна очистити сковороду в домашніх умовах.

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Щоб позбавитися нагару, необов’язково купувати нову сковороду, витративши на неї шалені гроші. Це можна зробити простими народними методами, як, наприклад, рисом та активованим вугіллям, які здатні очистити сковороду після смаження.

Як очистити сковороду рисом та активованим вугіллям?

Спосіб прибирання нагару на сковороді активованим вугіллям

Цей спосіб багатьом людям може здатися дивним, але він є досить ефективним. Для очищення сковороди потрібно взяти чотири таблетки активованого вугілля та подрібнити їх ступкою. Подрібнені пігулки треба розподілити по сухому шару нагару на сковороді.

Очистка сковороды от нагара
Очищення сковороди від нагару активованим вугіллям. Фото: скріншот з YouTube

Після цього слід почекати близько 15 хвилин, після чого потрібно влити небагато води та почекати стільки ж. Залишки нагару можна прибрати звичайною губкою для посуду та засобом для миття посуду.

Спосіб прибирання нагару на сковороді рисом

Далеко не всі люди знають, що саме рис є досить активним способом для очищення сковороди від нагару. Для цього потрібно взяти жменю продукту та залити її 200 мл води, після чого поставити сковороду на плиту на вогонь, щоб воно трохи покипіло.

Очистка сковороды от нагара
Очищення сковороди від нагару рисом. Фото: Freepik

Після кипіння потрібно засікти десять хвилин, після чого вимкнути плиту та через десять хвилин прибрати воду з рисом, позбуваючись нагару. Важливо розуміти, що зробити це можна також за допомогою лопатки, яка звісно є у кожної господині на кухні.

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