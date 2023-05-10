Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow Як очистити праску від накипу за допомогою звичайної солі: дієві лайфхаки arrow

Як очистити праску від накипу за допомогою звичайної солі: дієві лайфхаки

10 травня 2023 20:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як очистити праску за допомогою солі – дієві способи
Очистка праски в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Праска, яка є вдома у кожної людини, як й інші прилади, потребує правильного догляду. Тому важливо знати, як можна очистити поверхню праски від нагару та накипі в домашніх умовах за допомогою звичайної харчової солі та парафіну.

Про це повідомляє портал "Handy"

Читайте також:

Як очистити праску сіллю?

Спосіб очистки поверхні праски за допомогою сухої солі

Щоб почистити праску сухою сіллю, потрібно взяти:

  • три столові ложки солі;
  • шматок тканини або аркуш білого паперу.
Чистка утюга солью
Очистка праски сіллю. Фото: скріншот з YouTube

Щоб очистити праску, необхідно спочатку увімкнути її на максимальну температуру та вимкнути опцію відпарювання. Після цього слід нанести рівномірний шар солі на папір або тканину та повільно провести праскою по солі.

Коли праска очиститься, потрібно витерти сухою ганчіркою, щоб прибрати вологу з неї.

Спосіб очистки поверхні праски за допомогою соляного розчину

Щоб очистити праску соляним розчином, потрібно взяти:

  • одну столову ложку солі;
  • білу тканину;
  • дві столові ложки 9% оцту.
Чистка утюга солевым раствором
Очистка праски соляним розчином. Фото: скріншот з YouTube

Спочатку слід змішати сіль з оцтом, а праску нагріти до максимальної температури, після чого вимкнути її з розетки. Шматком тканини потрібно нанести на підошву праски зроблений розчин та залишити це на три хвилини, після чого прибрати ганчіркою м’який нагар та протерти чистою водою.

Спосіб очистки поверхні праски за допомогою солі та парафіну

Для цього потрібно взяти:

  • сіль;
  • свічку;
  • кельму;
  • кілька аркушів паперу або білої тканини.
Чистка утюга солью и парафином
Очистка праски сіллю та парафіном. Фото: скріншот з YouTube

Спочатку потрібно натерти свічку на папір або тканину та рівномірно її розподілити по поверхні праски. Парафіновий шар потрібно засипати сіллю, а праску довести до максимальної температури. Після цього треба покласти праску на папір або тканину з парафіном та залишити це на п’ять хвилин, після чого протерти чистою ганчіркою.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна попрасувати одяг без праски, коли пропало світло вдома.

Раніше ми розповідали про несподівані та ефективні лайфхаки для повсякдення.  

Також ми повідомляли про хитрощі, які допоможуть прибрати терпкість з хурми.   

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB