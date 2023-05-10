Як очистити праску за допомогою солі – дієві способи

Очистка праски в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Праска, яка є вдома у кожної людини, як й інші прилади, потребує правильного догляду. Тому важливо знати, як можна очистити поверхню праски від нагару та накипі в домашніх умовах за допомогою звичайної харчової солі та парафіну.

Про це повідомляє портал "Handy"

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Спосіб очистки поверхні праски за допомогою сухої солі

Щоб почистити праску сухою сіллю, потрібно взяти:

три столові ложки солі;

шматок тканини або аркуш білого паперу.

Очистка праски сіллю. Фото: скріншот з YouTube

Щоб очистити праску, необхідно спочатку увімкнути її на максимальну температуру та вимкнути опцію відпарювання. Після цього слід нанести рівномірний шар солі на папір або тканину та повільно провести праскою по солі.

Коли праска очиститься, потрібно витерти сухою ганчіркою, щоб прибрати вологу з неї.

Спосіб очистки поверхні праски за допомогою соляного розчину

Щоб очистити праску соляним розчином, потрібно взяти:

одну столову ложку солі;

білу тканину;

дві столові ложки 9% оцту.

Очистка праски соляним розчином. Фото: скріншот з YouTube

Спочатку слід змішати сіль з оцтом, а праску нагріти до максимальної температури, після чого вимкнути її з розетки. Шматком тканини потрібно нанести на підошву праски зроблений розчин та залишити це на три хвилини, після чого прибрати ганчіркою м’який нагар та протерти чистою водою.

Спосіб очистки поверхні праски за допомогою солі та парафіну

Для цього потрібно взяти:

сіль;

свічку;

кельму;

кілька аркушів паперу або білої тканини.

Очистка праски сіллю та парафіном. Фото: скріншот з YouTube

Спочатку потрібно натерти свічку на папір або тканину та рівномірно її розподілити по поверхні праски. Парафіновий шар потрібно засипати сіллю, а праску довести до максимальної температури. Після цього треба покласти праску на папір або тканину з парафіном та залишити це на п’ять хвилин, після чого протерти чистою ганчіркою.

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