Как очистить утюг с помощью соли – действенные способы

Как очистить утюг от накипи с помощью обычной соли: действенные лайфхаки
Утюг, который есть дома у каждого человека, как и другие приборы, требует правильного ухода. Поэтому важно знать, как можно очистить поверхность утюга от нагара и накипи в домашних условиях с помощью обычной пищевой соли и парафина.
Об этом сообщает портал "Handy"
Как очистить утюг солью?
Способ очистки поверхности утюга с помощью сухой соли
Чтобы почистить утюг сухой солью, нужно взять:
- три столовых ложки соли;
- кусок ткани или лист белой бумаги.
Чтобы очистить утюг, необходимо сначала включить его на максимальную температуру и отключить опцию отпаривания. После этого следует нанести равномерный слой соли на бумагу или ткань и медленно провести утюгом по соли.
Когда утюг очистится, нужно вытереть сухой тряпкой, чтобы убрать влагу с него.
Способ очистки поверхности утюга с помощью солевого раствора
Чтобы очистить утюг солевым раствором, нужно взять:
- одну столовую ложку соли;
- белую ткань;
- две столовые ложки 9% уксуса.
Сначала следует смешать соль с уксусом, а утюг нагреть до максимальной температуры, после чего выключить его из розетки. Куском ткани нужно нанести на подошву утюга сделанный раствор и оставить на три минуты, после чего убрать тряпкой мягкий нагар и протереть чистой водой.
Способ очистки поверхности утюга с помощью соли и парафина
Для этого нужно взять:
- соль;
- свечу;
- мастерок;
- несколько листов бумаги или белой ткани.
Сначала нужно натереть свечу на бумагу или ткань и равномерно распределить ее по поверхности утюга. Парафиновый слой нужно засыпать солью, а утюг довести до максимальной температуры. После этого положить утюг на бумагу или ткань с парафином и оставить это на пять минут, после чего протереть чистой тряпкой.
Напомним, мы писали о том, как можно погладить одежду без утюга, когда пропал свет дома.
Раньше мы рассказывали о неожиданных и эффективных лайфхаках для повседневной жизни.
Также мы сообщали о уловках, которые помогут убрать терпкость из хурмы.