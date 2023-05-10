Как очистить утюг с помощью соли – действенные способы

Очистка утюга в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Утюг, который есть дома у каждого человека, как и другие приборы, требует правильного ухода. Поэтому важно знать, как можно очистить поверхность утюга от нагара и накипи в домашних условиях с помощью обычной пищевой соли и парафина.

Об этом сообщает портал "Handy"

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Способ очистки поверхности утюга с помощью сухой соли

Чтобы почистить утюг сухой солью, нужно взять:

три столовых ложки соли;

кусок ткани или лист белой бумаги.

Очистка утюга солью. Фото: скриншот с YouTube

Чтобы очистить утюг, необходимо сначала включить его на максимальную температуру и отключить опцию отпаривания. После этого следует нанести равномерный слой соли на бумагу или ткань и медленно провести утюгом по соли.

Когда утюг очистится, нужно вытереть сухой тряпкой, чтобы убрать влагу с него.

Способ очистки поверхности утюга с помощью солевого раствора

Чтобы очистить утюг солевым раствором, нужно взять:

одну столовую ложку соли;

белую ткань;

две столовые ложки 9% уксуса.

Очистка утюга солевым раствором. Фото: скриншот с YouTube

Сначала следует смешать соль с уксусом, а утюг нагреть до максимальной температуры, после чего выключить его из розетки. Куском ткани нужно нанести на подошву утюга сделанный раствор и оставить на три минуты, после чего убрать тряпкой мягкий нагар и протереть чистой водой.

Способ очистки поверхности утюга с помощью соли и парафина

Для этого нужно взять:

соль;

свечу;

мастерок;

несколько листов бумаги или белой ткани.

Очистка утюга солью и парафином. Фото: скриншот с YouTube

Сначала нужно натереть свечу на бумагу или ткань и равномерно распределить ее по поверхности утюга. Парафиновый слой нужно засыпать солью, а утюг довести до максимальной температуры. После этого положить утюг на бумагу или ткань с парафином и оставить это на пять минут, после чего протереть чистой тряпкой.

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