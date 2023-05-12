Як очистити вікна від забруднень – дієві лайфхаки

Миття вікон від забруднень вдома. Фото: Freepik

За вікном потеплішало, а це означає, що настав ідеальний час для того, щоб помити свої вікна, але деякі засоби досить часто залишають після себе розводи. Тому потрібно знати, за допомогою яких трьох інгредієнтів можна очистити свої вікна до ідеального блиску.

Про це повідомляє портал "Global Happenings"

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Щоб відмити вікна від постійних дощів та снігів, або від чогось ще, потрібно приготувати дієвий розчин. Для цього потрібно взяти:

білий оцет;

засіб для миття посуду;

воду.

Спершу слід взяти якусь маленьку ємність та заповнити її гарячою водою, але це не може бути окропом. Туди слід додати оцет та засіб для миття посуду в пропорції 1:1, після чого протерти брудні вікна ганчіркою з цим розчином.

Очистка вікон від пилу. Фото: google.com

Завдяки тому, що в оцті присутня кислотність, цей розчин не залишатиме розводів, а засіб для миття посуду швидко очистить вікно від брудних залишків.

Також ще одним лайфхаком для миття вікон є суміш оцту, паперового рушнику та газети. Перш за все, потрібно прибрати зі скла пил за допомогою паперового рушнику. Після цього слід взяти пульверизатор та зробити розчин з води та оцту в пропорції 2:1.

Миття вікон різними засобами. Фото: google.com

Важливо розуміти, що використовувати слід саме білий оцет, який не залишає за собою слідів. Завдяки кислотності плями на склі вікна швидко зникнуть. До того ж, жорсткість газети допоможе очистити вікно, не залишаючи після себе розводів.

Також можна взяти зім’яті шматки паперу, які не залишать по собі розводів та ворсинок. Крім цього, можна використати й серветку, яка зроблена з мікрофібри.

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