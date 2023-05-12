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Как отмыть окна до идеального состояния: понадобятся только эти ингредиенты

12 мая 2023 19:45
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как очистить окна от загрязнений – действенные лайфхаки
Мытье окон от загрязнений дома. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

За окном потеплело, а это значит, что настало идеальное время для того, чтобы помыть свои окна, но некоторые средства часто оставляют после себя разводы. Поэтому нужно знать, с помощью каких трех ингредиентов можно очистить свои окна до идеального блеска.

Об этом сообщает портал "Global Happenings"

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Чтобы отмыть окна от постоянных дождей и снегов или от чего–то еще, нужно приготовить действенный раствор. Для этого нужно взять:

  • белый уксус;
  • средство для мытья посуды;
  • воду.

Сначала следует взять какую–то маленькую емкость и заполнить ее горячей водой, но это не может быть кипятком. Туда следует добавить уксус и моющее средство в пропорции 1:1, после чего протереть грязные окна тряпкой с этим раствором.

Мытье окон
Очистка окон от пыли. Фото: google.com

Благодаря тому, что в уксусе присутствует кислотность, этот раствор не будет оставлять разводы, а средство для мытья посуды быстро очистит окно от грязных остатков.

Еще одним лайфхаком для мытья окон является смесь уксуса, бумажного полотенца и газеты. Прежде всего, нужно убрать из стекла пыль с помощью бумажного полотенца. Затем следует взять пульверизатор и сделать раствор из воды и уксуса в пропорции 2:1.

Мытье окон
Мытье окон разными средствами. Фото: google.com

Важно понимать, что использовать следует именно белый уксус, не оставляющий следов. Благодаря кислотности пятна на стекле окна быстро исчезнут. К тому же жесткость газеты поможет очистить окно, не оставляя после себя разводов.

Также можно взять смятые куски бумаги, которые не оставят после себя разводов и ворсинок. Кроме этого, можно использовать и салфетку, сделанную из микрофибры.

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