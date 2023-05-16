Как убрать нагар со сковороды – простые народные методы, которые помогут

Очистка сковороды от нагара после использования. Фото: скриншот с YouTube

Все хозяйки точно знают, что после готовки посуда начинает пачкаться, а после жарки очень часто на сковороде появляется нагар. Поэтому важно знать, как можно от него избавиться с помощью риса и активированного угля.

Новини.LIVE рассказывает, как можно очистить сковороду в домашних условиях.

Читайте также:

Чтобы избавиться от нагара, необязательно покупать новую сковороду, потратив на нее безумные деньги. Это можно сделать простыми народными методами, например, рисом и активированным углем, которые способны очистить сковороду после жарки.

Как очистить сковороду рисом и активированным углем?

Способ убирания нагара на сковороде активированным углем

Этот способ многим людям может показаться странным, но он достаточно эффективен. Для очистки сковороды нужно взять четыре таблетки активированного угля и измельчить их ступкой. Измельченные таблетки нужно распределить по сухому слою нагара на сковороде.

Очистка сковороды от нагара активированным углем. Фото: скриншот с YouTube

После этого следует подождать около 15 минут, после чего нужно влить немного воды и подождать столько же. Остатки нагара можно убрать обычной губкой для посуды и средством для мытья посуды.

Способ убирания нагара на сковороде рисом

Далеко не все люди знают, что именно рис является достаточно активным способом для очистки сковороды от нагара. Для этого нужно взять жменьку продукта и залить ее 200 мл воды, после чего поставить сковороду на плиту на огонь, чтобы оно немного покипело.

Очистка сковороды от нагара рисом. Фото: Freepik

После кипения нужно засечь десять минут, после чего выключить плиту и через десять минут убрать воду с рисом, избавляясь от нагара. Важно понимать, что сделать это можно также с помощью лопатки, которая, конечно, есть у каждой хозяйки на кухне.

Напомним, мы писали о том, как можно избавиться от царапин на стеклянной поверхности.

Раньше мы рассказывали о том, как можно отмыть окна до идеального состояния.

Также мы сообщали о том, как можно очистить подошву утюга от нагара с помощью обыкновенной соли.