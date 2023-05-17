Как очистить вытяжку на кухне от грязи и пыли – простой лайфхак

Очистка вытяжки на кухне от пыли и грязи. Фото: скриншот с YouTube

Наверное, каждая настоящая хозяйка знает, как важно содержать в чистоте все приборы, в частности, вытяжку, которая со временем покрывается пылью и жиром. Мы рассказываем, как можно очистить вытяжку на кухне и сделать ее состояние идеальным.

Новини.LIVE рассказывает о самых действенных лайфхаках очистки вытяжки с помощью подручных средств.

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Ни для кого не секрет, что почистить вытяжку на кухне можно разными химическими средствами, но при наличии аллергии это сделать нельзя. Поэтому лучшим вариантом очистить этот кухонный прибор являются обычные ингредиенты, которые есть на каждой кухне.

Загрязненная вытяжка на кухне. Фото: скриншот с YouTube

Что нужно для чистки вытяжки?

Чтобы очистить прибор, необходимо взять:

обычную пищевую соду;

хозяйственное мыло;

лимон;

уксус.

Как очистить вытяжку?

Способ очистки вытяжки хозяйственным мылом и лимонной кислотой

Сначала нужно взять хозяйственное мыло и тщательно измельчить, разводя горячей водой. Затем нужно опустить решетку в мыльную воду и оставить ее там на один–два часа. Когда решетка откиснет, нужно взять щетку и тщательно очистить фильтр.

Способ очистки вытяжки мылом и лимонной кислотой. Фото: скриншот с YouTube

Также решетку можно уложить в горячую воду, добавив перед этим лимонную кислоту.

Очистка вытяжки уксусом

Используя этот способ, нужно взять решетку и положить ее в тазик или миску, имеющие широкое дно, и залить это обычным уксусом. Все это следует оставить на десять минут, после чего добавить две столовых ложки соды и подождать до завершения действия химической реакции.

Напоследок нужно вытащить решетки из миски или тазика и протереть их щеткой или губкой.

Уксус для очистки вытяжки от грязи. Фото: скриншот с YouTube

Середину вытяжки можно вымыть содой, уксусом и хозяйственным мылом. Чтобы это сделать, нужно сначала натереть хозяйственное мыло и развести его в горячей воде. Все это следует нанести губкой на грязные поверхности, оставить на полчаса и протереть губкой.

На грязные места можно добавить неразбавленный уксус, лимонный сок или лимонную кислоту, взять губку и тщательно протереть. В конце нужно протереть вытяжку влажной тряпкой, чтобы убрать остатки кислоты.

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