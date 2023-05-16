Як видалити жирні плями на одязі – знадобляться лише ці два засоби

Видалення жирних плям на одязі в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Кожна людина в своєму житті досить часто стикається з жирними плямами, які з’являються на одязі, але не завжди в неї виходить їх вивести. Ми представляємо вам два простих способи видалити жирні плями з одягу за допомогою крейди та харчової соди.

Новини.LIVE розповідає, як можна видалити жирні плями з одягу народними методами.

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Жирні плями на одязі можуть виникати не тільки від їжі, а й від жіночої косметики, фарби, масла тощо. Але не варто засмучуватися та одразу ж викидати улюблену річ на смітник, адже є прості засоби, які допоможуть вивести такі плями швидко та ефективно.

Способи видалити жирні плями з одягу

Є два способи прибрати жирні плями, які з’явилися на улюбленому одязі та не дозволяють вийти в ньому на вулицю.

Видалення плям звичайною крейдою

Щоб видалити жирні плями з улюбленої речі, потрібно взяти звичайну крейду та подрібнити її на маленькі частинки. Цим слід ретельно засипати місце на одязі, де утворилася жирна пляма. Варто лише зачекати декілька хвилин, даючи плямам можливість вбратися в одяг, та можна відправляти на прання.

Видалення жирних плям крейдою. Фото: скріншот з YouTube

Але варто розуміти, що такий народний метод допоможе видалити лише незначні плями на одязі. Фахівці не радять використовувати такий метод для старих та великих плям.

Видалення плям харчовою содою

Щоб очистити одяг від плям, потрібно видалити зайве паперовим рушником або серветкою та засипати місце з плямою харчовою содою, залишаючи це на 24 години. Соду варто змахнути щіткою та нанести на брудне місце розчин оцту та води.

Видалення жирних плям з одягу содою. Фото: скріншот з YouTube

Все це потрібно протерти милом з щіткою та змити водою. Якщо пляма досі залишилася, варто повторити цей процес ще раз.

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