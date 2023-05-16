Как удалить жирные пятна на одежде – понадобятся только эти два средства

Удаление жирных пятен на одежде в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Каждый человек в своей жизни довольно часто сталкивается с жирными пятнами, появляющимися на одежде, но не всегда у него получается их вывести. Мы представляем вам два простых способа удалить жирные пятна с одежды с помощью мела и пищевой соды.

Новини.LIVE рассказывает, как можно удалить жирные пятна с одежды народными методами.

Читайте также:

Жирные пятна на одежде могут возникать не только от еды, но и от женской косметики, краски, масла и так далее. Но не стоит расстраиваться и сразу же выбрасывать любимую вещь на помойку, ведь есть простые средства, которые помогут быстро и эффективно вывести такие пятна.

Способы удалить жирные пятна из одежды

Есть два способа убрать жирные пятна, появившиеся на любимой одежде и не позволяющие выйти в ней на улицу.

Удаление пятен обычным мелом

Чтобы удалить жирные пятна с любимой вещи, нужно взять обычный мел и измельчить его на маленькие частицы. Этим следует тщательно засыпать место на одежде, где образовалось жирное пятно. Стоит подождать несколько минут, давая пятнам возможность впитаться в одежду, и можно отправлять на стирку.

Удаление жирных пятен мелом. Фото: скриншот с YouTube

Но следует понимать, что такой народный метод поможет удалить лишь незначительные пятна на одежде. Специалисты не советуют использовать такой метод для старых и больших пятен.

Удаление пятен пищевой содой

Чтобы очистить одежду от пятен, нужно удалить лишнее бумажным полотенцем или салфеткой и засыпать место с пятном пищевой содой, оставляя это на 24 часа. Соду следует смахнуть щеткой и нанести на грязное место раствор уксуса и воды.

Удаление жирных пятен с одежды содой. Фото: скриншот с YouTube

Все это нужно протереть мылом со щеткой и смыть водой. Если пятно до сих пор осталось, следует повторить этот процесс еще раз.

Напомним, мы писали о том, как можно безопасно очистить экран своего ноутбука.

Раньше мы рассказывали о том, как убрать царапины на стеклянной поверхности.

Также мы сообщали о том, как можно очистить поверхность утюга обычной солью.