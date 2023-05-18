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Как удалить жвачку с одежды в домашних условиях: действенные лайфхаки

18 мая 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как удалить жвачку с одежды быстро – эффективные лайфхаки
Удаление жвачки с одежды в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Иногда жевательная резинка случайно прилипает к одежде, а вывести ее не так уж легко. Поэтому нужно знать, как можно быстро и эффективно избавиться от жевательной резинки со своей одежды, и понимать, что нужно, чтобы это быстро сделать.

Об этом сообщает портал Sunrise-Cleaning.

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Заморозка

Способ удаления резинки с помощью заморозки — очень простой и действенный метод. Чтобы это сделать, нужно взять кубик льда и протереть им место с жевательной резинкой до тех пор, пока это место не станет жестким. После этого нужно удалить жвачку с помощью скребка или тупого ножа.

Заморозка
Удаление жвачки с помощью заморозки. Фото: скриншот с YouTube

Если этот способ используется в домашних условиях, следует положить одежду в полиэтиленовом пакете в морозильную камеру и оставить на несколько часов, пока жвачка не затвердеет.

Утюг

Чтобы убрать жвачку утюгом, нужно взять чистый лист картона и положить его на ровную поверхность или гладильную доску. Сверху следует положить утюг, включить его на средний нагрев и гладить одежду с обратной стороны.

Удаление жвачки утюгом
Удаление жвачки с утюгом одежды. Фото: скриншот с YouTube

Обычно жвачка должна стать мягкой и прилипнуть к картону, тем самым отлипнуть от одежды.

Спирт

Чтобы вывести жевательную резинку, нужно смочить ватный тампон спиртом и приложить его к грязному месту на одежде. Далее следует оставить это до того момента, пока спирт не высохнет, после чего удалить жевательную резинку с помощью ленты.

Арахисовое масло

Каким бы странным ни казался этот способ, он не менее эффективен. Дело в том, что в состав арахисового масла входят масла, способные снять жевательную резинку с одежды. Но стоит отметить, что для того, чтобы не запачкать одежду, этот метод нужно использовать очень быстро.

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