Чому в посудомийку не можна класти посуд з антипригарним покриттям – що треба знати

У жодному разі не кладіть це у посудомийку! Що важливо знати при митті посуду
Є люди, які не люблять мити посуд, особливо той, який залишається після великої кількості гостей, тому їм на допомогу приходить посудомийна машина. Але важливо знати, що у посудомийці не можна в жодному разі мити посуд з антипригарним покриттям.
Новини.LIVE розповідає, чому в посудомийній машинці не можна мити посуд з антипригарним покриттям.
Посудомийна машина — це саме та побутова техніка, яка може ідеально та швидко вимити майже весь посуд та столові прибори. Але є ті речі, які не слід мити в посудомийній машинці, особливо, це стосується посуду з антипригарним покриттям.
Посуд з антипригарним покриттям у посудомийній машині
Особливості посуду, який має антипригарне покриття
Тефлонове покриття — це термостійкий полімер, який використовується для створення антипригарних покриттів для сучасного посуду. Також посуд з антипригарним покриттям значно полегшує життя кожної господині, яка часто готує їжу.
Але такий посуд потрібно мити тільки м’якою губкою за допомогою рідкого засобу. Але важливо знати, що різні порошки не слід використовувати для посуду з таким покриттям, адже до їхнього складу входять частинки, які можуть пошкодити поверхню посуду.
Також не бажано мити такий посуд залізними губками, які не тільки дряпають поверхню, а й псують її.
Чому не можна мити цей посуд у посудомийці?
Справа в тому, що посудомийна машина може пошкодити покриття посуду та видалити з нього антипригарні властивості. Слід зазначити, що у машинці посуд миється струменями гарячої води, а залишки накипу та їжі — це абразив для машинки.
Якщо мити посуд з антипригарним покриттям багато разів у посудомийній машинці, на ньому з’являються маленькі тріщини, які з часом будуть забиватися водою та накипом. Втім, такий посуд можна помити один раз, але з кожним разом посуд втрачатиме шар антипригарного покриття.
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