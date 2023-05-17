Чому в посудомийку не можна класти посуд з антипригарним покриттям – що треба знати

Завантаження посуду в посудомийну машину. Фото: скріншот з YouTube

Є люди, які не люблять мити посуд, особливо той, який залишається після великої кількості гостей, тому їм на допомогу приходить посудомийна машина. Але важливо знати, що у посудомийці не можна в жодному разі мити посуд з антипригарним покриттям.

Новини.LIVE розповідає, чому в посудомийній машинці не можна мити посуд з антипригарним покриттям.

Читайте також:

Посудомийна машина — це саме та побутова техніка, яка може ідеально та швидко вимити майже весь посуд та столові прибори. Але є ті речі, які не слід мити в посудомийній машинці, особливо, це стосується посуду з антипригарним покриттям.

Посуд з антипригарним покриттям у посудомийній машині

Особливості посуду, який має антипригарне покриття

Тефлонове покриття — це термостійкий полімер, який використовується для створення антипригарних покриттів для сучасного посуду. Також посуд з антипригарним покриттям значно полегшує життя кожної господині, яка часто готує їжу.

Посуд з антипригарним покриттям. Фото: скріншот з YouTube

Але такий посуд потрібно мити тільки м’якою губкою за допомогою рідкого засобу. Але важливо знати, що різні порошки не слід використовувати для посуду з таким покриттям, адже до їхнього складу входять частинки, які можуть пошкодити поверхню посуду.

Також не бажано мити такий посуд залізними губками, які не тільки дряпають поверхню, а й псують її.

Чому не можна мити цей посуд у посудомийці?

Справа в тому, що посудомийна машина може пошкодити покриття посуду та видалити з нього антипригарні властивості. Слід зазначити, що у машинці посуд миється струменями гарячої води, а залишки накипу та їжі — це абразив для машинки.

Завантаження посуду в посудомийну машину. Фото: скріншот з YouTube

Якщо мити посуд з антипригарним покриттям багато разів у посудомийній машинці, на ньому з’являються маленькі тріщини, які з часом будуть забиватися водою та накипом. Втім, такий посуд можна помити один раз, але з кожним разом посуд втрачатиме шар антипригарного покриття.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно очистити підошву праски від накипу.

Раніше ми розповідали про те, як можна прибрати неприємний аромат в холодильнику.

Також ми повідомляли про те, як правильно почистити батарею та радіатори.