Почему в посудомойку нельзя класть посуду с антипригарным покрытием – что нужно знать

Загрузка посуды в посудомоечную машину. Фото: скриншот с YouTube

Есть люди, которые не любят мыть посуду, особенно ту, которая остается после большого количества гостей, поэтому им на помощь приходит посудомоечная машина. Но важно знать, что в посудомойке нельзя ни в коем случае мыть посуду с антипригарным покрытием.

Новини.LIVE рассказывает, почему в посудомоечной машинке нельзя мыть посуду с антипригарным покрытием.

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Посудомоечная машина — это та бытовая техника, которая может идеально и быстро вымыть почти всю посуду и столовые приборы. Но есть те вещи, которые не следует мыть в посудомоечной машинке, особенно, это касается посуды с антипригарным покрытием.

Посуда с антипригарным покрытием в посудомоечной машине

Особенности посуды, которая имеет антипригарное покрытие

Тефлоновое покрытие — это термостойкий полимер, который используется для создания антипригарных покрытий для современной посуды. Также посуда с антипригарным покрытием значительно облегчает жизнь каждой хозяйке, часто готовящей пищу.

Посуда с антипригарным покрытием. Фото: скриншот с YouTube

Но такую посуду нужно мыть только мягкой губкой с помощью жидкого средства. Но важно знать, что разные порошки не следует использовать для посуды с таким покрытием, ведь в их состав входят частицы, которые могут повредить поверхность посуды.

Также не желательно мыть такую посуду железными губками, которые не только царапают поверхность, но и портят ее.

Почему нельзя мыть эту посуду в посудомойке?

Дело в том, что посудомоечная машина может повредить покрытие посуды и удалить из нее антипригарные свойства. Следует отметить, что в машинке посуда моется струями горячей воды, а остатки накипи и пищи — это абразив для машинки.

Загрузка посуды в посудомоечную машину. Фото: скриншот с YouTube

Если мыть посуду с антипригарным покрытием много раз в посудомоечной машинке, на ней появляются маленькие трещины, которые будут со временем забиваться водой и накипью. Впрочем, такую посуду можно помыть один раз, но с каждым разом посуда будет терять слой антипригарного покрытия.

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