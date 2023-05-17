Почему в посудомойку нельзя класть посуду с антипригарным покрытием – что нужно знать

Ни в коем случае не кладите это в посудомойку! Что важно знать при мытье посуды
Есть люди, которые не любят мыть посуду, особенно ту, которая остается после большого количества гостей, поэтому им на помощь приходит посудомоечная машина. Но важно знать, что в посудомойке нельзя ни в коем случае мыть посуду с антипригарным покрытием.
Новини.LIVE рассказывает, почему в посудомоечной машинке нельзя мыть посуду с антипригарным покрытием.
Посудомоечная машина — это та бытовая техника, которая может идеально и быстро вымыть почти всю посуду и столовые приборы. Но есть те вещи, которые не следует мыть в посудомоечной машинке, особенно, это касается посуды с антипригарным покрытием.
Посуда с антипригарным покрытием в посудомоечной машине
Особенности посуды, которая имеет антипригарное покрытие
Тефлоновое покрытие — это термостойкий полимер, который используется для создания антипригарных покрытий для современной посуды. Также посуда с антипригарным покрытием значительно облегчает жизнь каждой хозяйке, часто готовящей пищу.
Но такую посуду нужно мыть только мягкой губкой с помощью жидкого средства. Но важно знать, что разные порошки не следует использовать для посуды с таким покрытием, ведь в их состав входят частицы, которые могут повредить поверхность посуды.
Также не желательно мыть такую посуду железными губками, которые не только царапают поверхность, но и портят ее.
Почему нельзя мыть эту посуду в посудомойке?
Дело в том, что посудомоечная машина может повредить покрытие посуды и удалить из нее антипригарные свойства. Следует отметить, что в машинке посуда моется струями горячей воды, а остатки накипи и пищи — это абразив для машинки.
Если мыть посуду с антипригарным покрытием много раз в посудомоечной машинке, на ней появляются маленькие трещины, которые будут со временем забиваться водой и накипью. Впрочем, такую посуду можно помыть один раз, но с каждым разом посуда будет терять слой антипригарного покрытия.
Напомним, мы писали о том, как правильно очистить подошву утюга от накипи.
Раньше мы рассказывали о том, как можно убрать неприятный аромат в холодильнике.
Также мы сообщали о том, как правильно чистить батарею и радиаторы.