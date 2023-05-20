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Как убрать квартиру за 30 минут: шесть шагов к чистому и ароматному жилью

20 мая 2023 09:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как убрать квартиру за полчаса – лайфхаки, которые помогут это сделать
Быстрая уборка квартиры. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Уборка квартиры — это всегда длительный и трудоемкий процесс, а когда гости уже на пороге, нужно срочно привести свой дом в порядок. Поэтому мы рассказываем, как можно всего за полчаса убрать свое жилье, сделав его идеально чистым и ароматным.

Новини.LIVE рассказывает, как можно убрать квартиру всего за 30 минут несколькими простыми способами.

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Как убрать квартиру за полчаса?

Шаг 1. Начинайте наводить порядок на кухне (10 минут)

Сначала помойте посуду или положите ее в посудомоечную машину, если она есть на кухне. Затем быстро промойте пол и протрите раковину специальным средством до блеска. В конце только положите на стол новую скатерть.

Шаг 2. Спрячьте мелкие вещи (три минуты)

Найдите большую коробку и соберите по дому все мелкие детали, например, шпильки, ручки, разные журналы и т.д. Коробку с этими вещами спрячьте на балкон, а после того, как гости разойдутся, положите все эти мелкие вещи на свои места.

Уборка квартиры
Протирание подоконника в квартире. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 3. Помойте туалет с ванной (семь минут)

Ни для кого не секрет, что туалет с ванной – это визитная карточка каждого дома, именно поэтому так важно, чтобы они блестели. Поэтому приведите в порядок эти комнаты и протрите пол.

Шаг 4. Протрите пыль (три минуты)

Вытрите всю мебель в квартире, зеркальные поверхности и подоконник влажной салфеткой.

Шаг 5. Сделайте влажную уборку (пять минут)

Вымойте пол в других комнатах.

Уборка квартиры
Протирание полов влажной тряпкой. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 6. Освежите воздух (две минуты)

Зажгите ароматическую лампу или доведите воду до кипения, бросив туда цедру цитрусовых и палочки корицы.

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