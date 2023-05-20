Как убрать квартиру за полчаса – лайфхаки, которые помогут это сделать

Как убрать квартиру за 30 минут: шесть шагов к чистому и ароматному жилью
Уборка квартиры — это всегда длительный и трудоемкий процесс, а когда гости уже на пороге, нужно срочно привести свой дом в порядок. Поэтому мы рассказываем, как можно всего за полчаса убрать свое жилье, сделав его идеально чистым и ароматным.
Новини.LIVE рассказывает, как можно убрать квартиру всего за 30 минут несколькими простыми способами.
Как убрать квартиру за полчаса?
Шаг 1. Начинайте наводить порядок на кухне (10 минут)
Сначала помойте посуду или положите ее в посудомоечную машину, если она есть на кухне. Затем быстро промойте пол и протрите раковину специальным средством до блеска. В конце только положите на стол новую скатерть.
Шаг 2. Спрячьте мелкие вещи (три минуты)
Найдите большую коробку и соберите по дому все мелкие детали, например, шпильки, ручки, разные журналы и т.д. Коробку с этими вещами спрячьте на балкон, а после того, как гости разойдутся, положите все эти мелкие вещи на свои места.
Шаг 3. Помойте туалет с ванной (семь минут)
Ни для кого не секрет, что туалет с ванной – это визитная карточка каждого дома, именно поэтому так важно, чтобы они блестели. Поэтому приведите в порядок эти комнаты и протрите пол.
Шаг 4. Протрите пыль (три минуты)
Вытрите всю мебель в квартире, зеркальные поверхности и подоконник влажной салфеткой.
Шаг 5. Сделайте влажную уборку (пять минут)
Вымойте пол в других комнатах.
Шаг 6. Освежите воздух (две минуты)
Зажгите ароматическую лампу или доведите воду до кипения, бросив туда цедру цитрусовых и палочки корицы.
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