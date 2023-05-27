Как быстро почистить молодой картофель – действенные способы

Быстрый способ почистить молодой картофель. Фото: Pexels

Как только на улице повысилась температура воздуха, люди сразу же начали покупать сезонные фрукты и овощи, в частности, это касается молодого картофеля. Но все знают, что чистить его крайне тяжело, поэтому следует понимать, как это можно сделать быстро и без последствий в виде черных рук.

Соответствующим лайфхаком поделилась блогерша по имени Юлиана под ником "uliana_85_" в TikTok.

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Как быстро очистить молодой картофель?

Важно понимать, что за пять минут можно почистить много только того картофеля, который является молодым и очень свежим, а по размеру – маленьким или средним. Есть действенные лайфхаки, которые помогут быстро почистить молодой картофель.

Добавление соли

Сначала нужно взять молодой картофель и положить его в кастрюлю, засыпав его солью грубого помола. После того, как соль будет посыпана, следует накрыть кастрюлю крышкой и тщательно потрясти, пока картофель не очистится.

После этого нужно убрать соль и остатки шкурки на картофеле с помощью холодной воды.

Замачивание в воде

Чтобы быстро очистить молодой картофель, его нужно положить в кастрюлю и накрыть крышкой, оставив на время в таком виде. После этого следует тщательно потрясти и слить оттуда воду. Если в первый раз это не помогло, стоит это повторить.

Приготовление молодого картофеля на плите. Фото: скриншот с YouTube

Также можно воспользоваться пакетом, положив туда молодой картофель, завязать его и потрясти.

Перепад температур

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно вскипятить воду и кипятком залить молодой картофель. Через несколько секунд следует переложить молодой картофель в ледяную воду, в результате чего кожица с этих корнеплодов слезет сама.

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