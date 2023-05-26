Як можна швидко відмити брудні руки після чищення молодої картоплі – лайфхаки

Брудна молода картопля, яку тільки викопали на городі. Фото: Pixabay

Щоб зварити молоду картоплю, її потрібно спочатку почистити, але через це руки стають буквально чорними. Тому варто знати, як можна відмити свої руки та нігті від чищення картоплі простими народними засобами.

Новини.LIVE розповідає, як можна швидко очистити свої руки від соку молодої картоплі.

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У складі сирої молодої картоплі знаходиться багато крохмалю та інших компонентів, через які дуже забруднюються руки та нігті. Багато хто не може їх одразу відмити, тому слід знати, як можна полегшити цей процес підручними засобами, які є на кожній кухні.

Очищення брудних рук після молодої картоплі. Фото: скріншот з YouTube

Що потрібно, щоб відмити руки?

Очистити руки та нігті після чищення молодої картоплі допоможе:

сода;

мило;

лимон або лимонна кислота;

оцет;

нашатирний спирт.

Але в тому випадку, якщо ці засоби не допомагають, можна самостійно зробити особливу суміш. Для цього потрібно взяти:

50 г дитячого чи господарського мила;

500 мл води;

дві пігулки гідропериту (перекис водню).

Брудні руки після чищення молодої картоплі. Фото: скріншот з YouTube

Спосіб застосування

Перш за все, потрібно зробити суміш з води та мила, потім додати до цього розчавлені пігулки перекису та все це ретельно перемішати. Вкінці готову мильну суміш потрібно нанести на шкіру брудних рук та залишити це на 20 хвилин.

Після того, як руки побудуть в цій суміші, потрібно змити та нанести на них зволожуючий крем або лосьйон. Завдяки цьому способу руки стануть чистими від бруду молодої картоплі.

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