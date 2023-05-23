Як прибрати свербіж після укусу комарів та мошок – дієві лайфхаки

Свербіж після укусу комарів. Фото: Freepik

Ні для кого не секрет, що літо – це період, коли на вулиці з’являється безліч різних комах, зокрема, мошок та комарів, які постійно кусаються. Тому ми розповідаємо, як можна прибрати свербіж від укусу комарів та мошок швидко та безболісно.

Новини.LIVE розповідає, як це можна зробити.

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Як прибрати свербіж після укусу комара?

Народні способи

Важливо розуміти, що розчісувати місце укусу не можна, навіть якщо воно дуже сильно свербить, адже так можна спровокувати почервоніння. Тому прибрати свербіж можна звичайною слиною, яка, як вважали предки, має цілющу дію.

Фахівці запевняють, що свербіж прибирає охолодження місця з укусом комарів або мошок. Справа в тому, що холод звужує судини та зменшує виділення речовин, які провокують свербіж та зупиняють процеси запалення в організмі.

Слід після укусу комара. Фото: скріншот з YouTube

Мало хто знає, що прибрати свербіж можна також свіжозрізаною цибулею, яка дезінфікує рану завдяки антисептичним властивостям, які полегшують біль. Можна також обробити місце укусу гелем алое, який здатний зволожувати, а також соком листя капусти.

Крім того, можна зробити розчин з води та оцту, який не тільки охолодить місце укусу комарів або мошок, а й продезінфікує та загоїть рани. Бабусі в давнині також обробляли місце укусу медом, який має антибактеріальні та антисептичні властивості.

Свербіж після укусу комара. Фото: скріншот з YouTube

Що важливо знати?

Варто розуміти, що іноді укуси комах можуть спровокувати різні алергічні реакції у деяких людей. Більш того, інколи це призводить до анафілактичного шоку, тому в такому випадку потрібно терміново звертатися до медиків.

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