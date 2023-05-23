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Покусали комары или мошки? Как быстро убрать зуд

23 мая 2023 19:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как убрать зуд после укуса комаров и мошек – действенные лайфхаки
Зуд после укуса комаров. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Ни для кого не секрет, что лето – это период, когда на улице появляется множество разных насекомых, в частности, мошек и постоянно кусающихся комаров. Поэтому мы рассказываем, как можно убрать зуд от укуса комаров и мошек быстро и безболезненно.

Новини.LIVE рассказывает, как это можно сделать.

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Народные способы

Важно понимать, что расчесывать место укуса нельзя, даже если оно очень сильно чешется, ведь так можно спровоцировать покраснение. Поэтому убрать зуд можно обычной слюной, которая, как считали предки, оказывает целебное действие.

Специалисты уверяют, что зуд убирает охлаждение места с укусом комаров или мошек. Дело в том, что холод сужает сосуды и уменьшает выделение веществ, которые провоцируют зуд и останавливают воспаление в организме.

Укус комара
След после укуса комара. Фото: скриншот с YouTube

Мало кто знает, что убрать зуд можно также свежесрезанным луком, дезинфицирующим рану благодаря антисептическим свойствам, облегчающим боль. Можно также обработать место укуса гелем алоэ, способным увлажнять, а также соком листьев капусты.

Кроме того, можно сделать раствор из воды и уксуса, который не только охладит место укуса комаров или мошек, но продезинфицирует и заживит раны. Бабушки в древности также обрабатывали место укуса медом, обладающим антибактериальными и антисептическими свойствами.

Зуд после укуса комара
Зуд после укуса комара. Фото: скриншот с YouTube

Что важно знать?

Следует понимать, что иногда укусы насекомых могут спровоцировать разные аллергические реакции у некоторых людей. Более того, иногда это приводит к анафилактическому шоку, поэтому в таком случае следует срочно обращаться к медикам.

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