Як отримати великий урожай картоплі?

Ви отримаєте щедрий урожай! Фото: Pexels

Початок травня — це традиційний час для посадки картоплі. Якщо ви саме зібралися на дачу, то поради про те, як підвищити урожай, точно вам не завадять. До вашої уваги — 7 лайфхаків, які допоможуть виростити більше бульби!

Про урожай писали "Hyser".

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Не помиліться з сортом

Різні сорти картоплі краще ростуть у різних умовах: деякі віддають перевагу піщаному ґрунту, тоді як інші процвітають у більш маслянистому й багатому ґрунті. Одні більш стійкі до шкідників і хвороб, а інші більш продуктивні за врожайністю. Дослідіть, які сорти добре почуваються у вашій місцевості та у ваших умовах вирощування.

Належним чином підготуйте город

Для гарного росту картоплі потрібен пухкий, добре дренований ґрунт, а це означає що при скопуванні слід розбити всі грудочки. Ґрунт також повинен бути удобрений органікою і вільний від каміння та сміття. Перед посадкою розпушіть землю садовими вилами і вмішайте трохи компосту або добре перепрілого гною.

Садити в потрібний час

Картоплю зазвичай садять весною, коли температура ґрунту досягає приблизно 7-10°C. Занадто рання посадка може призвести до уповільнення росту, тоді як надто пізня — до меншого врожаю. Дотримуйтеся вказівок щодо посадки для вашого конкретного сорту та регіону: в північних областях України картоплю зазвичай садять пізніше, ніж у південних.

Як отримати великий врожай? Фото: Pexels

Садіть на правильній відстані

Картоплі потрібен простір для росту, тому переконайтеся, що садите її на відстані принаймні 30-38 см з відстанню між рядами 60-90 см. Це дозволить рослинам розвиватися на повну силу без конкуренції за ресурси.

Тримайте ґрунт вологим

Картоплі потрібна постійна вологість, тому обов’язково поливайте її регулярно. Однак не переборщіть, інакше клубні можуть зацвісти й покритися пліснявою.

Захистіть від шкідників

Картопля чутлива до низки шкідників та хвороб, включаючи колорадський жук, фітофторозу та паршу. Щоб зменшити ризик виникнення цих проблем, щороку змінюйте посіви картоплі в сівозміні, очищайте ґрунт від сміття та регулярно оглядайте рослини на наявність ознак пошкодження.

Не забудьте висушити!

Картопля готова до збирання коли рослина відмерла, а листя пожовкло. Садовими вилами або лопатою акуратно викопайте картоплю, намагаючись її не пошкодити. Дайте їй висохнути на сонці кілька годин, а потім зберігайте в прохолодному темному місці.

Дотримуючись цих семи порад, ви зможете підвищити врожайність картоплі та отримати щедрий урожай. До речі, нещодавно ми писали про астропрогноз на цьогорічний урожай. Почитати про це можна тут.