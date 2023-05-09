Как получить большой урожай картофеля?

Вы получите обильный урожай! Фото: Pexels

Начало мая – это традиционное время для посадки картофеля. Если вы собрались на дачу, то советы о том, как повысить урожай, точно вам не помешают. Вашему вниманию — 7 лайфхаков, которые помогут вырастить больше клубня !

Об урожае писали "Hyser".

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Не ошибитесь с сортом

Различные сорта картофеля лучше растут в различных условиях: некоторые предпочитают песчаную почву, тогда как другие процветают в более маслянистом и богатом грунте. Одни более устойчивы к вредителям и болезням, а другие более продуктивны по урожайности. Узнайте, какие сорта хорошо чувствуют себя в вашей местности и в условиях выращивания.

Правильно подготовьте огород

Для хорошего роста картофеля требуется рыхлая, хорошо дренированная почва, а это означает, что при вскапывании следует разбить все комочки. Почва также должна быть удобрена органикой и свободна от камней и мусора. Перед посадкой разрыхлите землю садовыми вилами и вмешайте немного компоста или хорошо перепревшего навоза.

Сажать в нужное время

Картофель обычно сажают весной, когда температура почвы достигает примерно 7-10°C. Слишком ранняя посадка может привести к замедлению роста, в то время как слишком поздняя — привести к меньшему урожаю. Следуйте указаниям по посадке для вашего конкретного сорта и региона: в северных областях Украины картофель обычно сажают позже, чем в южных.

Как получить большой урожай? Фото: Pexels

Сажайте на правильном расстоянии

Картофелю нужно пространство для роста, поэтому убедитесь, что садите его на расстоянии по крайней мере 30-38 см с расстоянием между рядами 60-90 см. Это позволит растениям развиваться в полную силу без конкуренции за ресурсы.

Держите почву влажной

Картошке нужна постоянная влажность, поэтому обязательно регулярно ее поливайте. Однако не переборщите, иначе клубни могут зацвести и покрыться плесенью.

Защитите от вредителей

Картофель чувствителен к ряду вредителей и болезней, включая колорадский жук, фитофтороз и паршу. Чтобы уменьшить риск возникновения этих проблем, ежегодно меняйте посевы картофеля в севообороте, очищайте почву от мусора и регулярно осматривайте растения на наличие признаков повреждения.

Не забудьте высушить!

Картофель готов к уборке, когда листья пожелтели, а растение отмерло. Садовыми вилами или лопатой аккуратно выкопайте картофель, стараясь его не повредить. Дайте ему высохнуть на солнце несколько часов, а затем храните в прохладном темном месте.

Следуя семи советам этого материала, вы сможете повысить урожайность картофеля и получить щедрый урожай. Кстати, недавно мы писали об астропрогнозе на урожай этого года. Почитать об этом можно здесь.