Як можна використати зубну пасту в побуті – такого ніхто не очікував

Чищення зубів перед дзеркалом у ванній кімнаті. Фото: Pexels

Зубна паста – це те, що робить ваші зуби здоровішими та білішими, позбавляючи їх від нальоту та залишків їжі, але вона не тільки використовується для чищення зубів. Ми пояснюємо, для чого ще можна використати зубну пасту.

Новини.LIVE розповідає, яке призначення може мати паста для чищення зубів у побуті.

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Варто зазначити, що зубною пастою можна не тільки очистити свої зуби після та перед сном, а також після вживання їжі. Вона також добре справляється з вапняним нальотом, а також запобігає запотіванню на дзеркалі.

Очищення крану зубною пастою

Слід підкреслити, що пастою для чищення зубів можна швидко та без проблем очистити змішувач. Щоб довести його до ідеального стану, потрібно лише нанести маленьку кількість зубної пасти на прилад сантехніки та добре її протерти.

Очищення крану зубною пастою. Фото: скріншот з YouTube

Все це залиште на три або п’ять хвилин, після чого змийте цей засіб. Завдяки цьому простому способу кран буде не тільки чистим, а й блищатиме.

Обробка дзеркала зубною пастою

Засобом для чищення зубів можна обробити дзеркальну поверхню. Причому, зубною пастою можна не тільки очистити своє дзеркало, а й не дати йому запотівати.

Очищення дзеркала зубною пастою. Фото: скріншот з YouTube

Щоб це зробити, нанесіть невелику кількість зубної пасти на косметичний диск та протріть цим своє дзеркало, після чого змийте залишки. Таким чином, на дзеркальній поверхні з’явиться "плівка", яку на дзеркалі буде зовсім не видно.

Саме ця плівка захищатиме дзеркало від поту, який утворюється в той момент, коли людина приймає ванну.

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