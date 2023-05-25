Как можно использовать зубную пасту в быту – такого никто не ожидал

Чистка зубов перед зеркалом в ванной. Фото: Pexels

Зубная паста – это то, что делает ваши зубы здоровее и белее, избавляя их от налета и остатков пищи, но она не только используется для чистки зубов. Мы объясняем, для чего можно использовать зубную пасту.

Новини.LIVE рассказывает, какое предназначение может иметь паста для чистки зубов в быту.

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Следует отметить, что зубной пастой можно не только очистить свои зубы после и перед сном, а также после еды. Она также хорошо справляется с известковым налетом, а также предотвращает запотевание на зеркале.

Очистка крана зубной пастой

Следует подчеркнуть, что пастой для чистки зубов можно быстро и без проблем очистить смеситель. Чтобы довести его до идеального состояния, нужно лишь нанести небольшое количество зубной пасты на сантехнику и хорошо ее протереть.

Очистка крана зубной пастой. Фото: скриншот с YouTube

Всё это оставьте на три или пять минут, после чего смойте это средство. Благодаря этому простому способу кран будет не только чистым, но и сверкающим.

Обработка зеркала зубной пастой

Средством для чистки зубов можно обработать зеркальную поверхность. Причем зубной пастой можно не только очистить свое зеркало, но и не дать ему запотевать.

Очистка зеркала зубной пастой. Фото: скриншот с YouTube

Чтобы это сделать, нанесите небольшое количество зубной пасты на косметический диск и протрите зеркало, после чего смойте остатки. Таким образом, на зеркальной поверхности появится "пленка", которая на зеркале будет совсем не видна.

Именно эта пленка будет защищать зеркало от пота, который появляется, когда человек принимает ванну.

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