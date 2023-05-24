Як почистити килим в домашніх умовах – не треба знімати з підлоги

Очищення килиму в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Ні для кого не секрет, що килими на підлозі створюють комфорт та тепло у кожній квартирі, але вони дуже швидко припадають пилом та забруднюються. Тому важливо знати, як можна почистити свій килим швидко та ефективно.

Новини.LIVE розповідає, як можна швидко почистити свій килим, не прибираючи його з підлоги.

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Використання оцту та соди

Щоб почистити килим за допомогою соди та оцту, вам знадобиться:

один літр теплої води;

дві столові ложки звичайної соди;

вісім столових ложок оцту на вісім чи дев’ять відсотків;

чотири або п’ять столових ложок мийного засобу.

Перш за все, візьміть пилосос та ретельно очистіть ним свій килим, потім знайдіть глибоку ємність та додайте туди третину води, соду, а також засіб для миття. Після цього за допомогою губки нанесіть піну на килим, залишивши його в такому стані на півгодини.

Очищення килиму содою та оцтом в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

До іншої ємності вилийте іншу частину води та додайте туди оцет, розподіливши це по поверхні килима. Візьміть щітку та чистіть цим свій килим протягом десяти хвилин. Вкінці просто змийте все це водою.

Очищення килиму господарським милом

Щоб використати цей спосіб, візьміть шматок господарського мила та натріть його на терці, змішавши його з одним літром теплої води. Отриманий розчин залийте в пульверизатор та нанесіть це на свій килим. Протріть килим щіткою та залиште висихати, після чого приберіть залишки пилососом.

Очищення килиму господарським милом в домашніх умовах. Фото: скріншот з YouTube

Використання гліцерину

Важливо зазначити, що цей спосіб слід використовувати для світлих килимів.

Спочатку візьміть гліцерин та нанесіть його на поверхню свого килиму, залишивши це на одну годину, після чого просто протріть це вологою ганчіркою.

Очищення килиму за допомогою гліцерину. Фото: скріншот з YouTube

Лимонна кислота для очищення килиму

Візьміть лимонну кислоту та змішайте її з водою в пропорції один до одного, після чого готовий розчин нанесіть на килим, залишивши на дві години. Вкінці просто змийте це все водою.

Очищення килиму лимонною кислотою. Фото: скріншот з YouTube

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