Як очистити свої меблі від плям за допомогою соди – прості способи

Очищення меблів за допомогою звичайної харчової соди. Фото: скріншот з YouTube

На перший погляд догляд за м’якими меблями багатьом людям здається важким та втомливим процесом. Але полегшити видалення плям допоможе звичайна харчова сода, яка має дезінфікуючі властивості, здатність прибирати неприємні аромати, пил та плями.

Новини.LIVE розповідає, як можна доглядати за меблями за допомогою звичайної соди.

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Властивості соди

Звичайна харчова сода має у своєму складі такі компоненти, які допоможуть видалити плями, прибрати неприємний аромат, витерти пил та надасть дезінфікуючий ефект. Щоб очистити меблі, можна використовувати два найпопулярніших та найпростіших способів.

Способи догляду за меблями

Сухий метод

Цей спосіб допоможе прибрати маленькі плями, погані запахи та довести стан меблів до нового. Щоб це зробити, потрібно прикрити диван щільним шаром порошком соди та залишити на одну годину, після чого прибрати соду звичайним пилососом.

Очистка мебелі пилососом після обробки содою. Фото: скріншот з YouTube

Вологий метод

Незважаючи на більшу тривалість та трудомісткість цього способу, його результати точно здивують. Щоб використати цей метод, потрібно, перш за все, взяти вологу ганчірку та обробити нею оббивку м’яких меблів. Після цього слід посипати брудне місце содою, залишивши це на 30 хвилин.

Волога оборобка меблів содою. Фото: скріншот з YouTube

Через 30 хвилин потрібно обробити меблі щіткою, зачекати близько двох годин та почистити поверхню звичайним пилососом. Цей метод допоможе зробити диван чистим та свіжим, а його стан таким, в якому він був придбаний в магазині.

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