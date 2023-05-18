Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow Як содою довести свої меблі до ідеального стану: дуже прості, але дієві способи arrow

Як содою довести свої меблі до ідеального стану: дуже прості, але дієві способи

18 травня 2023 21:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Як очистити свої меблі від плям за допомогою соди – прості способи
Очищення меблів за допомогою звичайної харчової соди. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На перший погляд догляд за м’якими меблями багатьом людям здається важким та втомливим процесом. Але полегшити видалення плям допоможе звичайна харчова сода, яка має дезінфікуючі властивості, здатність прибирати неприємні аромати, пил та плями.

Новини.LIVE розповідає, як можна доглядати за меблями за допомогою звичайної соди.

Читайте також:

Як доглядати за м’якими меблями за допомогою соди?

Властивості соди

Звичайна харчова сода має у своєму складі такі компоненти, які допоможуть видалити плями, прибрати неприємний аромат, витерти пил та надасть дезінфікуючий ефект. Щоб очистити меблі, можна використовувати два найпопулярніших та найпростіших способів.

Способи догляду за меблями

Сухий метод

Цей спосіб допоможе прибрати маленькі плями, погані запахи та довести стан меблів до нового. Щоб це зробити, потрібно прикрити диван щільним шаром порошком соди та залишити на одну годину, після чого прибрати соду звичайним пилососом.

Очистка мебели содой
Очистка мебелі пилососом після обробки содою. Фото: скріншот з YouTube

Вологий метод

Незважаючи на більшу тривалість та трудомісткість цього способу, його результати точно здивують. Щоб використати цей метод, потрібно, перш за все, взяти вологу ганчірку та обробити нею оббивку м’яких меблів. Після цього слід посипати брудне місце содою, залишивши це на 30 хвилин.

Обработка мебели содой
Волога оборобка меблів содою. Фото: скріншот з YouTube 

Через 30 хвилин потрібно обробити меблі щіткою, зачекати близько двох годин та почистити поверхню звичайним пилососом. Цей метод допоможе зробити диван чистим та свіжим, а його стан таким, в якому він був придбаний в магазині.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна прибрати небажані подряпини на скляній поверхні.

Раніше ми розповідали про те, як можна очистити сковороду від небажаного нагару.

Також ми повідомляли про те, як за допомогою звичайної солі очистити підошву праски від нагару.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB