Как очистить свою мебель от пятен с помощью соды – простые способы

Очистка мебели с помощью обыкновенной пищевой соды. Фото: скриншот с YouTube

На первый взгляд, уход за мягкой мебелью многим людям кажется тяжелым и утомительным процессом. Но облегчить удаление пятен поможет обычная пищевая сода, обладающая дезинфицирующими свойствами, способностью убирать неприятные ароматы, пыль и пятна.

Новини.LIVE рассказывает, как можно ухаживать за мебелью с помощью обычной соды.

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Свойства соды

Обычная пищевая сода имеет в своем составе такие компоненты, которые помогут удалить пятна, убрать неприятный аромат, вытереть пыль и окажет дезинфицирующий эффект. Чтобы очистить мебель, можно использовать два самых популярных и простых способа.

Способы ухода за мебелью

Сухой метод

Этот способ поможет убрать маленькие пятна, плохие запахи и довести состояние мебели до нового. Чтобы это сделать, нужно прикрыть диван плотным слоем порошком соды и оставить на час, после чего убрать соду обычным пылесосом.

Очистка мебели пылесосом после обработки содой. Фото: скриншот с YouTube

Влажный метод

Не смотря на большую продолжительность и трудоемкость этого способа, его результаты точно удивят. Чтобы использовать этот метод, нужно, прежде всего, взять влажную тряпку и обработать ею обивку мягкой мебели. После этого следует посыпать грязное место содой, оставив это на 30 минут.

Влажная обработка мебели содой. Фото: скриншот с YouTube

Через 30 минут нужно обработать мебель кистью, подождать около двух часов и почистить поверхность обычным пылесосом. Этот метод поможет сделать диван чистым и свежим, а его состояние таким, в котором он был приобретен в магазине.

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