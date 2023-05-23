Як правильно прасувати сорочку – покрокова інструкція

Правильне прасування сорочки на дошці. Фото: скріншот з YouTube

Ні для кого не секрет, що випрасувана сорочка – це ознака того, що людина доглядає за собою та є дуже охайною. Тому слід знати, як правильно та швидко можна попрасувати сорочку, щоб вона виглядала гарно та радувала око.

Новини.LIVE розповідає, яка є основна хитрість правильного прасування сорочки.

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Прасувати речі важливо не тільки чоловікам, а й жінкам, але цей процес може займати багато часу. Крім того, можна не ідеально попрасувати сорочку. Тому слід знати, що потрібно робити під час прасування сорочки та як саме її потрібно прасувати.

Що варто знати перед прасуванням?

Перед тим, як ви почнете прасувати сорочку, потрібно ретельно її перевірити. Перш за все, треба переконатися в тому, що сорочка чиста та навіть трохи волога. Не слід одразу ж діставати праску, потрібно спочатку ретельно оглянути сорочку на наявність дірок, плям та всіх ґудзиків.

Прасування білої сорочки на дошці. Фото: скріншот з YouTube

Як слід прасувати сорочку?

Спочатку викладіть сорочку манжетами та коміром на прасувальну дошку, та попрасуйте їх. Після цього прасуйте рукава, а потім плечі, полички та спинку сорочки. Дуже важливо дотримуватися цієї покрокової інструкції, щоб ідеально попрасувати сорочку.

Прасування білої сорочки на дошці. Фото: скріншот з YouTube

Це потрібно для того, щоб не зім’яти свіжовипрасувану тканину, коли будете переходити з великого полотна на дрібниці. Через це потрібно буде починати весь процес прасування з самого початку, роблячи заломи на улюбленій сорочці.

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