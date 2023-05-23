Как правильно гладить рубашку – пошаговая инструкция

Правильная глажка рубашки на доске. Фото: скриншот с YouTube

Ни для кого не секрет, что выглаженная рубашка – это признак того, что человек ухаживает за собой и является очень чистоплотным. Поэтому нужно знать, как правильно и быстро можно погладить рубашку, чтобы она выглядела красиво и радовала глаз.

Новини.LIVE рассказывает, какова основная хитрость правильной глажки рубашки.

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Гладить вещи важно не только мужчинам, но и женщинам, но этот процесс может занимать много времени. Кроме того, можно не идеально погладить рубашку. Поэтому следует знать, что нужно делать во время глажки рубашки и как именно ее нужно гладить.

Что следует знать перед глажкой?

Перед тем, как вы начнете гладить рубашку, нужно тщательно ее проверить. Прежде всего нужно убедиться в том, что рубашка чистая и даже немного влажная. Не следует сразу же доставать утюг, нужно сначала тщательно осмотреть рубашку на наличие дыр, пятен и всех пуговиц.

Глажка белой рубашки на доске. Фото: скриншот с YouTube

Как следует гладить рубашку?

Сначала выложите рубашку манжетами и воротником на гладильную доску и погладьте их. После этого гладьте рукава, затем плечи, полочки и спинку рубашки. Очень важно придерживаться этой пошаговой инструкции, чтобы идеально погладить рубашку.

Глажка белой рубашки на доске. Фото: скриншот с YouTube

Это нужно для того, чтобы не смять свежевыглаженную ткань, когда будете переходить с большого полотна на мелочи. Поэтому нужно будет начинать весь процесс глажки с самого начала, делая изломы на любимой рубашке.

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