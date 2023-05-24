Как почистить ковер в домашних условиях – не нужно снимать с пола

Очистка ковра в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Ни для кого не секрет, что ковры на полу создают комфорт и тепло в каждой квартире, но они очень быстро покрываются пылью и загрязняются. Поэтому важно знать, как можно почистить свой ковер быстро и эффективно.

Новини.LIVE рассказывает, как можно быстро почистить свой ковер, не убирая его с пола.

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Использование уксуса и соды

Чтобы почистить ковер с помощью соды и уксуса, вам понадобится:

один литр теплой воды;

две столовые ложки обычной соды;

восемь столовых ложек уксуса на восемь или девять процентов;

четыре или пять столовых ложек моющего средства.

Прежде всего, возьмите пылесос и тщательно очистите им ковер, затем найдите глубокую емкость и добавьте туда треть воды, соду, а также средство для мытья. После этого с помощью губки нанесите пену на ковер, оставив его в таком состоянии на полчаса.

Очистка ковра содой и уксусом в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

В другую емкость вылейте другую часть воды и добавьте туда уксус, распределив по поверхности ковра. Возьмите щетку и чистите свой ковер в течение десяти минут. Вконце просто смойте все это водой.

Очистка ковра хозяйственным мылом

Чтобы использовать этот способ, возьмите кусок мыла и натрите его на терке, смешав его с одним литром теплой воды. Полученный раствор залейте в пульверизатор и нанесите на свой ковер. Протрите ковер щеткой и оставьте высыхать, затем удалите остатки пылесосом.

Очистка ковра хозяйственным мылом в домашних условиях. Фото: скриншот с YouTube

Использование глицерина

Важно отметить, что этот способ следует использовать для светлых ковров.

Сначала возьмите глицерин и нанесите его на поверхность ковра, оставив это на один час, после чего просто протрите это влажной тряпкой.

Очистка ковра с помощью глицерина. Фото: скриншот с YouTube

Лимонная кислота для очищения ковра

Возьмите лимонную кислоту и смешайте ее с водой в пропорции один к одному, после чего нанесите готовый раствор на ковер, оставив на два часа. В конце просто смойте это все водой.

Очистка ковра лимонной кислотой. Фото: скриншот с YouTube

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